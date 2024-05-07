最近，美國務院亞太副助卿藍墨客表態支持台灣參與國際組織，並呼籲國際社會共同抵制北京曲解聯大《2758決議案》。到底，是誰在曲解聯合國大會《2758決議案》？還是，這是美國公開向北京叫板？

藍墨客表示：聯合國大會《2758決議案》與各國在與台灣關係方面的主權選擇無關；在台灣最終政治地位問題上，該決議不構成聯合國體制的立場，也不排除台灣有意義地參與聯合國系統。不論是分裂一個中國還是呼應台獨的一邊一國，這是美國官員首次這麼公開地「鬼切」自己的「一中政策」，更是背棄了對北京的「一中原則」。

過去，美國總是以「一中政策」來回應北京、台北與世界各國。現在，可以發現，原來美國的一中政策「內涵」是：北京代表中國而台北代表台灣。潛台詞就是兩岸的主權互不隸屬，也就是美國的這一個中國並不包含台灣，這是明白地挑戰聯合國大會《2758決議案》。

《2758決議案》係指：北京與台北雙方，在「一個中國」的原則基礎上，相互爭取包含大陸地區與自由地區，這整個中國的代表權與正統地位，其實已經涉及了台灣地位，也就指自由地區的主權是包含在整個中國之內。

現在，美國官員刻意拒曲《2758決議案》，這是向國際社會揭露了三個政治意義。第一，美國的「一中政策」不等於北京的「一中原則」；第二，美國的國內政策可以視政治需要而解釋或挑戰聯合國的決議案；第三，兩岸要合或是分，都由美國利益來決定。

這是美帝與台獨勢力聯手挑戰聯合國的「世界性決議」，企圖破壞兩岸台海的和平關係，並公開利用國際層級的政治手段，來分裂整個中國的主權，這是公然視國際社會法制秩序於無物，並間接向北京知道：美國是擁有全球性特權的一個霸權國家，誰站在美國的政策對立面就打壓誰。

這是美國首次針對兩岸關係「公然玩火」、「明白鼓動」台獨勢力。美國這樣的政治行為是在挑動兩岸的戰爭，不為兩岸和平只為美國的利益；台獨勢力也別高興，美國只是為打壓北京打台灣牌，並不會派兵為台獨而戰，請台灣民眾要有智慧看清情勢，不遵守國際法制規則的美國只是利用台灣罷了。

（作者為新黨輿情中心副主任）

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