2024年5月20日新任總統賴清德將正式就職，由於賴清德過去曾經表示自己「務實的台獨工作者」，因此在接任總統後會否在兩岸關係議題上有超越現狀的言行，備受關心台海安全之海內外人士關注。賴清德為了消除外界疑慮，也曾表示將遵行蔡英文總統的兩岸政策路線，即坊間所稱的「蔡規賴隨」。然而，以現在的美中台三邊情勢而言，賴清德要做到「蔡規賴隨」並不容易。

首先，兩岸關係無疑會受到美中關係的影響，而美中關係在過去八年已經產生重大變化，近期的競爭態勢可謂是愈演愈烈，美國不僅限制高科技產品出口到大陸，財政部長葉倫赴陸訪問時，更直指大陸在全球市場傾銷太陽能、鋰電池、電動車等能源產品，壓低市場價格，衝擊世界各地和美國的工業，並明確表示美國總統拜登和她都不會再接受這樣的現實。

或許葉倫的發言是受到美國2024年11月總統大選的影響，為了爭取搖擺州鐵鏽帶選民的選票，在大陸傾銷議題上，必須表達強硬的立場。然而拜登上任後未改前總統川普對陸的高關稅政策，就說明維持美中競爭態勢已是美國確保國家利益的重要手段，更遑論目前選舉民調領先的川普，若在2025年1月入主白宮，美中競爭格局只會更激烈。對此，賴清德只能被迫更倚美抗中，恐難維持蔡英文路線！

其次，就兩岸關而言，蔡英文上台前的兩岸關係和緩，使大陸對蔡英文執政後的政策有所期待，以「未完成的答卷」回應就職演說雖有失對等立場，但說明即使對蔡不接受「九二共識」不滿，也預留餘地。直到2019年蔡英文回應習近平發表「紀念告台灣同胞書發表40周年」講話後，大陸才點名批評「蔡英文的言論完全暴露了其頑固，堅持『兩國論』的政治本質」，不過始終未將蔡英文定位為「台獨分子」。

大陸國台辦曾稱賴清德「頑固堅持『台獨』分裂立場」，顯然與蔡英文的執政基礎不同，對賴政府恐無觀察期。更何況蔡英文執政後期已將兩岸定位為「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，有偏離中華民國憲法的兩岸定位之嫌，賴清德若繼續遵循兩岸互不隸屬路線，恐將加深大陸對賴政府堅持台獨立場的疑慮，勢將加大對台施壓力度。除非賴清德不在乎兩岸敵意螺旋不斷上升，否則應無隨蔡規的空間。

最後，則是賴清德個人的執政風格與蔡英文不同。曾表示中華民國或中華民國憲法是災難，還得勞駕蔡政府補充說明；「台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已經達成了」的發言，讓美國的「疑賴論」四起。這透露賴清德有比蔡英文更強烈的台獨理念。加之賴在台南市長任內有200多天不進議會，以及對可能影響選舉之萬里違建故居的處理態度，都可看出其對理念的堅持，又豈易維持前人路線？

綜上所述，除非美中競爭態勢、兩岸關係格局與賴清德個人執政風格有所改變，否則蔡規恐賴難隨，未來兩岸關係的凶險可期！

（作者為南華大學國際事務與企業學系教授）

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