今年一部描述非洲少年勇敢偷渡到義大利的電影《少年的漂浪旅程》，引起影壇的注意，橫掃2023威尼斯影展最佳導演、最佳新人演員、最佳配樂等13項提名，並入圍奧斯卡最佳國際影片決選名單。

備受注目的原因在於它觸及歐洲最敏感的話題─難民，而又與過去以歐洲人為中心的觀點，將難民視為破壞歐洲社會、經濟秩序的亂源不同，而是去描繪塞內加爾兩個少年，決定擺脫貧困，偷渡到歐洲去尋夢。

他們穿越非洲大沙漠，經過人蛇集團的盤剝，人口販賣集團的出售，利比亞移民監獄的酷刑，最後在人蛇集團強迫下，16歲少年以初學者的生澀，竟開著船，載運著100多名難民開赴大海，向義大利前進。這個集苦難、挑戰、虐刑、生離死別、追尋夢想於一身的勇敢旅程，有著歐洲文學傳統／尤里西斯冒險航程的味道，因而備受讚譽。

當少年航過大洋，忍過海上飢寒交迫，難民孕婦臨時產子的險境，終而抵達義大利海岸時，高興的大喊：「我，船長！」這是一部少年成長的詩篇，也是歷險的旅程。然而電影未曾說出的是：接下來他將面臨另一場更艱險的存亡之戰。牢獄與酷刑，或者另一場流放，這將是難以預測的命運。

對於塞內加爾，台灣所知大約是足球傳奇吧！2002年日、韓舉辦世界盃時，塞內加爾晉入8強戰，被稱為「非洲雄獅」。當時這是8強中唯一與台灣有邦交的國家，於是陳水扁趁著一波熱潮，邀請他們來台作足球表演，鼓勵台灣瘋足球的學習勁頭。可惜費用沒談好，球員沒有表演熱情，還在飯店爆出召妓醜聞。然而，非洲雄獅畢竟名不虛傳，20年之後，他們再度在世界盃打入8強戰，成為唯一的非洲球隊。

然而，曾為法國殖民地的這國家太貧窮，少年想望到歐洲發展，一圓改善家境的夢想，故事便是他歷經日夜艱辛，抵達義大利海岸的剎那，興奮的高呼「我，船長！」而未曾說出的現實是他要面對載運非法偷渡者的牢獄，重則10年，短則1年。這便人蛇集團設下的陷阱。

義大利導演終究沒有寫出的另一層真實是，義大利能夠成為歐洲第2大農產出口國，靠的便是大量非法移工，以極便宜的勞動力，在農地裡種菜、摘橄欖，才得以支撐這再無人要從事的農活。而歐洲許多國家也一樣，不願正視非法移民帶來的勞動紅利，反而把歐洲所有社會問題歸給移民，甚至視移民如同中世紀的瘟疫。

更過份的毋寧是非洲的內戰與貧困，往往是歐美大國操弄的結果。難民最多的敘利亞、利比亞，都是帝國操弄內部矛盾，趁機製造戰亂之地。而難民本是戰爭的後果，卻反被歐洲排斥。德國前總理梅克爾是唯一基於人道而接納較多難民的國家，也建立了完整的接納教育制度。但英國就「賊」了。

最近英國國會還通過立法，讓政府以3.7億英鎊的發展基金為代價，讓盧安達接納英國的非法移民。盧安達曾發生過種族大屠殺而聞名於世，毫無人權可言，現在已接受了歐洲約13萬人的非法移民者，只是將他們放在難民營裡，並未給出工作與就業機會，貧病交迫，難以生存，幾乎是另一種眼不見為淨的「默殺」。追求歐洲夢想的非洲偷渡者，最後反而被送回更苦難的非洲國度，這是何其反諷的真實處境。

《少年的漂浪旅程》寫出非洲大地的困境與夢想，但歐洲早已不是那個以人道主義為本的社會，而是一個偽善的現實主義者，美國亦然。讓人悲傷的是：當世界變成資本掠奪的霸權遊戲，當邊界變成政客無盡的陷阱，這世界還有一個理想的國度，是少年可以夢想的旅程嗎？在戰鼓頻傳的世界，可還有一個人本主義的烏托邦？

（作者為作家）