中美關係之所以被視為是全球最重要也是最複雜的一對雙邊關係，是因為中美關係的走向影響全球，全球形勢的發展也影響到中美關係。因此，分析及研判中美關係並非無邏輯可循，特別是從全球形勢的走向來看中美關係。

全球形勢可分大、中、小三個層次。大形勢指的是中美雙強在全球權力格局中的處境；中形勢是雙方在西太平洋的博弈態勢；小形勢則指雙方在台海及台灣問題上的鬥爭。

中美關係從1971年雙方接觸開始，經1979年雙方建交和2001年中國入世，再到2024的目前，略可分兩個階段：從1971到2000年是1.0階段；2001到目前是2.0階段，前一個階段主旋律是友好，後一個階段的主旋律是交鋒。

先看1.0階段。一開始，美國處境未佳，陷越戰泥淖脫身不得，又同時面對中、蘇兩個共產主義大國，這樣的大形勢下才有季辛吉「聯中對蘇」的大戰略，且不得不以台灣為代價，承認台灣是中國的一部分，並與台灣「斷交、廢約、撤軍」，與北京交換一致對蘇。但由於無論中或小形勢，也就是在西太平洋及台海，美國畢竟都掌握了絕對優勢，故北京亦無能強求，只能在口頭上爭到「台灣是中國的一部分」，卻在實質上默認美國對台灣的影響及控制，這是妥協。北京以部分妥協與美國的部分讓步完成交換，雙方從原本之敵對關係轉變為友好狀態，維持了30年。

進入新世紀，中美關係邁入2.0階段。中國GDP全球排名在2000年迅速躍升為第6，引發美國警惕，但美國反恐戰爭，暫時無暇東顧；2010年中國GDP躍升全球第2，終於讓美國下定決心對付中國，從歐巴馬的遏制到川普及拜登的打擊，出手越來越重。與此同時，中形勢的西太，中國對美國的「介入」已逐步擁有了「反介入」能力；在台海，美國則使勁讓台灣疏離中國大陸，並強化武裝台灣。中美關係早已無友好氛圍，2.0的主旋律因此貫穿的是交鋒。

目前，2024年，於是可以暫時視為2.0階段告一段落，因為無論大、中、小形勢都正在同時出現明顯的變化。

當前可見的大形勢是全球東升西降逐漸明朗，美國霸權基礎開始鬆動，美國原本在西太及台海的絕對優勢早已不在，甚至相對優勢也正在面臨中國嚴峻的挑戰，一個中美關係的新階段正迎面而來。假設3.0階段為期25或30年，也即是從2024年到2049或2054年，如何展望、預測及研判下一個階段的中美關係，非但有趣，而且饒富意義。

大形勢或大趨勢：美國GDP在2030年代被中國超越，且製造業空心化難以扭轉，由於財力及製造業的弱化，將進一步削弱美國各軍種的現代化；太空領域中國完成月球基地的建設，還有全球唯一的國際空間站；新能源開發，包括人造太陽的運行，中國均將取得領先；美元霸權持續鬆動，SWIFT作為金融武器可能成為雞肋…。至於中形勢的西太，中美的「河與海之爭」告一段落，美國勢力退出第一島鏈。

小形勢中的台灣問題解決之後，將轉變為中美間的兩個競爭，對內是體制之爭，對外是王道vs霸道之爭。當然美國內部還有一個盎撒資本與猶太資本之爭。

2049 ，誰主沉浮，看來並非不好預測。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）