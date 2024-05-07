據媒體報導，蔡英文總統想在520卸任前特赦陳水扁，針對扁家已扣案的11億餘元所得，擬全部聲請沒收。但是，特赦陳水扁，對國人來說，將產生對司法威信與價值的錯亂，如果陳水扁沒有對國人道歉、認錯，那麼，特赦只會激化社會更多的對立與質疑。

第一個必須面對的質疑是，特赦陳水扁會不會造成「司法傷害」？《赦免法》第6條規定，「總統得命令行政院轉令主管部為大赦、特赦、減刑、復權之研議」。如果蔡英文想特赦陳水扁，法務部就要研議「特赦案會不會傷害司法」？研議方向包括「受刑人的公平性」和「全體國人的信任性」。

公平性，是指陳水扁所犯貪汙罪如果可以免刑、免訴，那麼，其他貪汙犯可否比照？信任性，則是指特赦以政治手段推翻司法判決，政治凌駕法律效果，總統貪汙卻無罪，國人還會相信司法嗎？

其次，特赦陳水扁就能修復社會對立嗎？據周刊報導，蔡英文是因為陳水扁保外就醫9年來，出庭幫女兒打官司、替兒子選舉造勢、凱道募款、發表演說，激化社會對立，蔡英文為解決對立爭議，才決定特赦陳水扁。但是，每逢選戰，不論是利用兩岸局勢、228省籍話題、轉型正義、年金改革，民進黨一直激化社會對立，現在卻想靠特赦陳水扁達到藍綠和解、撫平社會撕裂，社會相信嗎？

第三，不會再浪費司法資源嗎？過去，陳水扁對他所犯罪刑一概不認，甚至主張是「政治迫害」、「司法不公」，他同意「有罪特赦」嗎？如果陳水扁自認無罪，他向憲法法庭聲請裁判審查，由大法官決定，或請檢察總長向最高法院提起非常上訴，豈非浪費司法資源？

更何況，總統大赦之效力，只包含已受罪刑的宣告無效、未受罪刑的追訴權消滅這兩項，也就是說陳水扁仍在審理中的司法案，例如二次金改國泰併世華收賄及洗錢案、機密公文侵占案等弊案，都不在特赦的範圍內，陳水扁難保都可無罪脫身，這樣一來，有罪特赦卻仍必須面臨他案審理，他願意接受嗎？

最後一個質疑是，對於陳水扁另涉他案尚未判決的8億不法所得，總統府幕僚人員認為，可以依《刑法》沒收新制把這8億充公，但是，如果520特赦前檢察官來不及「聲請沒收國庫」，那麼，8億餘元恐將全數發還扁家，國人觀感如何？

況且，雖然111年憲判字第18號判決認為可沒收，但是，沒收新制立法理由中，「沒收為刑罰、保安處分以外獨立之法律效果」，對於何謂「獨立之法律效果」並未予以說明，亦即法律的爭議性仍然存在，依陳水扁的律師好辯性格，他會甘心這8億被沒收而不訴訟嗎？

法務部在7日表示，沒接到總統府或行政院指示要求研議陳水扁的特赦作業，如果蔡英文真要在520前特赦，在作業時程上，恐會創下司法奇蹟，同時引爆國人爭議。

（作者為大學兼任助理教授）