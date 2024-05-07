有句俗話說「囂張沒有落魄的久」，用來形容柯建銘如今的處境可說非常貼切。過去8年來呼風喚雨的民進黨立院黨團總召柯建銘，面對三黨不過半的新局面才3個多月，就好像有創傷症候群，經常失言暴走，極可能會成為賴清德政權的最大負擔。

部分民進黨人士自認繼承了黨外民主運動的招牌，有股「朕即台灣」的心態。2009年涂醒哲說「新流感是給馬英九執政周年最好的禮物」；2016年段宜康因為花蓮市長補選落敗，臉書發文「沒辦法假裝不鄙視那些選民」；這些跟柯建銘日前說的「4月3日老天有眼發生大地震，是老天要救台灣的民主！」一樣，都是「支持民進黨才是台灣人」的心理作祟。

從本屆新立委就任開始，民進黨就沒有把國民黨立院黨團總召傅崐萁當作「台灣人選出來的立委」，而是把傅依議事規則所作的攻防，說成「鴨霸，沒有憲法觀念」。其實回顧過去8年民進黨國會過半時期，什麼時候放行過一個民進黨不要的法案；遇到在野黨反對的法案，哪一次不是強勢表決，硬是通過？

以前民進黨在立院占多數席次， 柯大總召可以囂張跋扈，但現在綠營已非國會最大黨，加上目前國會大致上已是藍白聯手，讓民進黨屢次表決均敗，柯建銘卻一籌莫展。近來民進黨的策略，一方面想營造民眾黨團總召黃國昌「功高震主」的形象，以離間他和黨主席柯文哲的關係；一方面又試圖把民眾黨貼上「小藍」標籤，結果都是徒勞無功。

藍白聯手封殺民進黨議案，最後的裁判還是在人民，那為什麼民意不支持柯建銘的論述呢？主要的原因是民進黨過去完全執政8年，真的要推什麼法案都可以通過，那為什麼當時不做，現在卻拿來當議題？這是很明顯的雙標。

就以綠委沈伯洋所提「立委到中國大陸需經行政機關許可」為例，先不談「監督行政權的立法委員」要被行政機關審查的矛盾之處，如果立委訪陸這麼影響國安，那過去8年的民進黨做什麼去了？諸如此類的雙標，讓「柯建銘們」對藍白的抗議，是如此蒼白無力。

至於離間柯文哲與黃國昌，也是邏輯不通。柯、黃兩人是互補而非競爭關係，且畢竟柯是創黨的黨主席，黃國昌是後來才入黨的。出到這樣的下策，只能說柯建銘已經「沒步」了。

520賴清德新政府上任後，即將面對「朝小野大」的格局，如果民進黨立院黨團毫無戰力，將使賴政府的新政難以推動。柯建銘是民進黨的鷹派，但鷹派要有實力支撐，不是表決輸人就罵人可以解決的。如今柯又失言，藍白立委都要求他辭職，花蓮縣長徐榛蔚更要求民進黨主席賴清德要出面向所有花蓮人道歉，柯總召現在真成了民進黨的大包袱了。

柯建銘若不認清國會的新現實，盡快調整心態及作法，他生涯最後一屆的總召恐怕真的會很落魄。

（作者為國會助理）