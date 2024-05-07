蔡總統傳出在卸任前擬特赦保外就醫中的前總統陳水扁，但包括二次金改弊案在內，扁目前仍有4大案因病停審。當務之急，應該是讓已可趴趴走的陳水扁回歸司法審理，先釐清扁的法律責任，再來考慮是否特赦，而不是用特赦來為未完結的司法案下指導棋。

扁涉及的十大案，包括龍潭購地等4案遭合併判刑20年，入獄6年多後以罹患失智等疾病為由，2015年獲准保外就醫。另外，免訴確定及無罪確定的各有1案，還有二次金改國泰併世華涉收賄洗錢、教唆偽證、侵占機密公文、收錢買官等4案，因醫療團隊評估扁健康狀況不適合出庭，北院及高院停審至今。

但陳水扁保外就醫這9年來，到處趴趴走，助選、演講、主持廣播節目樣樣來，還能出庭幫女兒打官司，不僅思路清楚，陳述法條與理論也條理分明，能為女兒上法庭辯護，卻無法為自己的案子出庭，無論如何都說不過去，也重創司法威信。

蔡英文8年任期都不碰觸赦扁案，因為她也清楚，在扁仍有司法案件未審結的情況下，不適合特赦。現在進入看守期，卻突然傳出她擬在卸任前赦扁，顯然是有人希望她能為支持赦扁的賴清德拆彈。

不過，特赦只能就已定讞的案子，並無法改變4大案仍需審理的事實，此時若赦扁，未來這4案若判決有罪，扁仍然要去關？還是法官也得「揣摩上意」，直接判無罪？屆時爭議會更大。

既然扁的身體狀況足可上法庭為自己辯護，政府與其幫他遮掩，以各種理由躲避司法審理，不如要求扁光明正大走完所有司法程序，先有真相、是非再來考慮特赦，這才是弭平爭議和社會對立的正確方式。