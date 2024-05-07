韓國第22屆國會議員選舉帶來執政國民之力黨慘敗結果。2年前，總統候選人尹錫悅以0.73%差距打敗民主黨候選人李在明當選第20屆總統，然而執政以來，在「朝小野大」國會現實環境下，朝野無法達成「協治」。

第21屆國會29日即將閉門之前，民主黨不僅要推翻尹錫悅退回國會再議的所有法案，並且自行通過設立特偵組調查去年水災救援中意外死亡的蔡姓上等兵案件，當然，明眼人都知道這是彈劾尹錫悅的前奏曲。

敗選後的尹錫悅亂了腳步。國務總理韓悳洙早已表達辭去，然而迄今物色不到人選，甚至把文在寅政府時期的中小創業企業部長朴映宣找來接替，不僅國民之力黨方面反對，結果鬧出一場笑話停擺。

不料，期待的「尹李會」只是一場一日政治秀。5月30日上路的新國會，預料民主黨結合其他第3黨等共有192席，遠超過國民之力黨的108席，李在明已成為「國會總統」不僅氣勢高漲，並且把尹錫悅的高壓姿勢壓下，新國會將變成特偵組國會，目前包括「尹錫悅夫人弊案」等，來勢洶洶，恐怕尹錫悅寸步難行。尹錫悅恐成為選前自己所憂慮的「植物總統」。

新成立的第三黨「曹國革新黨」在國會擁有12席，代表曹國不斷喊出，尹錫悅剩下的3年執政時間太長，主張尹錫悅應提早下台，新國會一開議，該黨就會提案彈劾總統，走上前總統朴槿惠之路。國立首爾大學法律系教授出身的曹國承認自己在法官和檢察官圈子裡人脈豐厚。

看來，2027年總統選舉，李在明和曹國都是參選人之一。問題是，李在明的多起弊案司法程序進行中，李在明希望法官盡量拖延，可以讓他再次挑戰總寶座。曹國第二審已判刑2年在案，正在等候大法院的最終判決出爐。如果李在明和曹國利用國會議員身分繼續與司法纏鬥，也會成為尹錫悅政府頭痛的政治事件。

外交是內政的延伸，預定6月在義大利舉行的G7高峰會議，近日，韓國外交部接獲義大利通知不邀請尹錫悅出席。可見，義大利政府也目睹了尹錫悅正在夕陽西下。這也是民主黨批評尹錫悅外交向美日傾斜的必然結果。

韓國各界認為，尹錫悅的「檢察官」個性不會變。因此，繼總統競賽後，尹錫悅與李在明的「第二回戰」開打，然而李在明結合曹國及前總統文在寅等人，足以提早拉下尹錫悅。

也許尹錫悅會後悔，選前口口聲聲強調公正、公平及法治的尹錫悅，沒有把司法纏身的李在明等人依法盡早關進牢房，把小犬養大成猛虎，現在要咬死尹錫悅了。

有趣的是，近日台灣法官的判決，很讓國人不解。此次，韓國執政黨慘敗，其中原因之一就是保守傳統支持者「不滿」尹錫悅至今讓李在明逍遙法外，國人請賴清德好好看看尹錫悅的困境，賴總統任期4年，是否再連任。恐怕國人不會答應吧﹗

（作者為韓國昌信大學榮譽教授)

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