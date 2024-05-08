外交部7日上午派員赴台北地檢署，告發立委徐巧芯涉犯刑法洩漏機密罪。因為徐巧芯揭露外交部與捷克衛生科技院簽訂1000萬美元，援助烏克蘭重建初級醫療系統的備忘錄中，規定其中300到400萬美元要採購台灣醫材。但是外交部沒有說明如何招標，有無圖利特定廠商？且該案主持人與捷克政商關係密切，恐有讓台灣援烏款項成為當地政治獻金之虞。

徐巧芯的質疑十分合理。但是外交部拒絕正面答覆，反而以洩密罪控告徐巧芯。外交部發言人劉永健6日表示，我國的外交處境特殊，只要台灣與理念相近國家進一步合作，就會遭到阻撓，這也是外交部以密件處理備忘錄的主因。

外交部逃避正面澄清立委的質疑，使人懷疑其中確有不可告人之處。至於強調本案列為密件，是為了避免受到阻擾，更是欺騙國人。

我國外交工作受到中共阻擾是不爭的事實。但是必須就事論事。如果我政府與某國洽商建交事宜，或提升雙邊政治關係，當然會遭到中共阻擾及破壞。但是台灣提供烏克蘭的是人道援助，具有道德高度，無人敢從中阻擾。倘若中共從中破壞，無異凸顯中共蠻橫無理。北京不至於作出如此愚蠢的行為。

外交部以機密方式處理本案，本就有過當之處。如今再以洩密罪控告徐巧芯，更加令人懷疑外交部的真正意圖。郭正亮明言，此事尚未了結。未來不排除知情人士繼續提供徐巧芯有關資料。倘如此，屆時就看外交部要如何收場。

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