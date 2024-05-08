接續連日討論多時的司法人員過勞，日前立法院司法及法制委員會舉辦「失控的正義1─又要我們『共體時艱』！如何簡化偵查、審判訴訟程序與書類製作及人力增補」公聽會，會中邀集學者、法官、檢察官、行政院人事總處代表，討論司法過勞問題。（簡要文字報導可參。）會中不同身分的人各自的看法固非無見，但筆者認為，目前司法高層最應該擔心而應特別正視司法基層士氣低落的問題。

這個問題很大。司法人員整個工作團隊都有嚴重的士氣問題，可司法高層都是司法官出身，雖是查案、審案的老手，但鮮少修習過管理學的學分，更幾乎沒有行伍領軍的軍事體驗。

軍隊不怕長期處於作戰的狀態，怕的是這隻部隊沒有士氣，精神戰力不足以支持長期抗戰。打仗不能只看戰場上有幾把槍。防護設備是否完善？子彈糧餉是否充足？後勤支援是否穩定？給養醫護是否健全？如果長官既要求部隊堅守寬大的戰場正面、還要面對倍增的敵人，但只給有限的彈藥，還要部隊「共體時艱」，折損的兵力要一年後才能補充，補充新兵還沒到任即紛紛落跑，你如果是現在第一線的士官兵，難道不會也想逃？

這就是司法的現況。

在公聽會中，曾任法官的黃士瑋律師說，「認真的法官，（在司法體制中）都一個個變成沒有感情的結案機器，接著再讓受不了辦案水準的法官一個個離開法院，『這不是劣幣驅逐良幣，這個制度會讓每一個本來的良幣，一個個不得不變成劣幣。』」聽來令人感到心酸，更令人驚心的是，我們人民竟然要把動輒限制人身自由（有期徒刑）或是涉及幾年的勞力所得、祖上積累財產的案件，就交給這種心態法官的來審判？這會是我們一般人對司法的期待嗎？

現在的基層司法，機關不分院方或檢方，人不分司法官、事務官、書記官，只要是實際從事偵查、審判、執行業務，大都處於重度過勞的狀態。就如高等法院民事庭法官周珮琦在公聽會所說的，加班分成「有加班費」的加班和「無加班費」的加班。因為每月核給的加班費很少，但分配的案件量都遠超過正常工作時間所能消化的量，是以加班超過時數是常態。問題是，超過能報支時數之後的加班呢？好一點的單位超額的加班時數還能換補休，差一點的單位或超過公務人員服務法規定的60小時加班時數後的加班，純粹是公益活動。

如果這是一個周邊福利很完善的企業，諸如免費托兒所、供應三餐餐點、合理的辦公環境，或許還能填補員工過度工作、勞力與回饋不對等的心理不平衡。但實況不是如此。不少司法機關建築物列在古蹟之列，其他不是古蹟的，辦公室也窄小擁擠、不見天日。有的在市中心，停車一位難求。此外，業務預算經費是少得可憐，電腦通常是五年以上的設備，當機故障家常便飯；為了節能減碳（實際是為省電費），傍晚五點半一到冷氣自動停機，熱死辦公人員。晚上要加班的怎麼辦？那是你們自願的。

再看看自己領到的薪水條？

這在書記官特別明顯。

書記官身為司法實務運作重要的樞紐，幾乎左右檢察官、法官的辦案效能，但大都職等列等低、起薪低、專業加級普通、加班費小氣，卻要做包山包海的工作。書記官們經常自嘲，除了判決書不是書記官寫的之外，其他整個案件所有事情都是書記官辦的，此言不假。

難怪書記官流動率屢屢創新高。而且書記官這個工作的名聲已經惡性循環到一個程度，有考上的書記官聽說分發到艱困的院檢（臺北三地、桃園、台中、高雄），直接不來報到，或是報到幾天後就被嚇跑。問有在準備高普考的人就知道，有哪一個職系的公務員竟然可以連續三年招考500人還補不滿？可見不是只有一般退休的書記官要補充，離職、轉任更是層出不窮，難怪年年空缺一堆。當風評不好流傳多年，年年招不到人就是常態。更深一層的說，司法高層們應該要更有危機意識的點是，艱困戰區的院檢書記官，老兵一直跑、新兵補不了，書記官們平均年資不長，經驗傳承會逐漸出現斷層，司法官辦案沒有幹練的助手，這對我國整體司法是否是好事？應該不言而喻。

馬兒不可能又要跑，又要不吃草。司法高層們對基層下屬，不要只想著防弊，重點應該放在興利。工作疲勞程度和司法人員有得拼的警察人員，去年一口氣調薪15%，而且還有六都的繁重加給。反之各級司法人員的薪資調整幅度與一般公務人員無異（今年年初調4%），也沒有六都工作量倍增的繁重加給，甚至連加班費都極其有限。這種悲慘的工作單位怎麼可能還有士氣可言？難怪大家紛紛「塊陶」啊。

（作者為司法實務工作者）

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