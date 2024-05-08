歐洲團結的那一天，就是太陽打西邊出來那一天。

我沒有把「團結」一詞進行嚴格的定義，2個問題裡只要其中一個產生共識，就可稱為團結，夠寬鬆了吧？即便如此，歐洲還是做不到。

習近平訪歐，塞爾維亞與匈牙利之行，沒有懸念，中國的歐洲老鐵，肯定愈來愈鐵。因此，各方矚目的是習近平與馬克龍的異地重逢，能達成什麼令人意外的共識。

關於此，西方基本不看好，而在東亞，大家將眼光放在法國於太平洋的屬地上。有無可能，被美國激怒的法國，會在這些屬地上給解放軍「方便」，好讓北京直接突破第三島鏈？

我不認為習近平會在巴黎談第三島鏈，甚至，這是一個北京認為很次要的議題。習近平想尋求的突破，更多是敦促歐洲將自身的「安全」與「發展」分開看待，切割處理。

2個問題：安全與發展。

關於前者，俄烏衝突看似促成了歐洲團結，然而，在安全問題上，到底要不要繼續「倚美」，維持美國在北約的主宰位置，按例買美國武器？歐洲內部並無共識。

關於後者，事關經濟前景，歐洲意識到科技，工業的決定性影響。在傳統汽車轉型，AI，量子計算等未來性極高的領域上，歐洲人認為必須與中美三足鼎立。然而，光是荷蘭政府無法抵抗美國對ASML卡脖子的問題，歐洲人就難面對此一事實——自立的條件是「脫美」。

換言之，安全與發展，歐洲內部對此只有分歧的擴大，遑論共識，期望歐洲團結，甚至遠離美國實現戰略自主，還是別抱太大期望。

由此，引導歐洲將安全與發展分開看待，是北京退而求其次的戰略，因為主要對手美國是將安全與發展綑綁在一起，尋求結夥，脫鉤，新冷戰，對此，習近平當然要往反方向走，才能保住國際經貿的有利地位。

德國與法國是歐洲核心，但這兩個國家的對華策略都自相矛盾，北京已一再體驗這種矛盾。

去年馬克龍訪華，中法都感到滿意，但現在法國是最反對中國新能源車進口歐洲的國家。與之相反，蕭茲前年訪華，中德都帶著些許遺憾道別，但現在德國卻是最反對歐洲在新能源車上對中國閉關自守的國家。

個別產業雖不能覆蓋國與國關係的全部，但見微知著，法國仍是那個投機性較強的國家，德國一如往常地務實。

先不論安全問題，我們從產業面看蕭茲今年的訪華目的。

簡單說，蕭茲意在確保德國企業龐大的在華利益，這一點，北京給得起，也願意給，甚至求之不得。不過，外國企業抱怨的監管問題，事涉國安，習近平也守得很嚴。當前，習也將安全問題置於發展之上，或說，沒有安全，就沒有發展，此一意識主導了北京的政策。

西方媒體刻意迴避的事實是，在美國對供應鏈的暴力拆解後，雖有些外國企業為避險而離開了中國，但卻有更多的企業不但沒被嚇跑，還選擇加碼投資於中國本土。目的很單純 —— 難以取代的大市場。

德國奔馳汽車的全球銷量，中國佔40%。僅此一例，就很能說明現狀。道理很簡單，與其離開中國大陸，這些企業認為管理風險的成本更低。

如何管理風險？與中國企業合作避險。怎麼合作？中企將東南亞分公司生產的產品供應給外國企業，以規避美國的脫鉤大法。說白了，中國企業會幫外國企業「洗產地」，而且性價比一樣好，因為無論來源地位於哪裡，其實都是「中國製」。

這便是為何，北京最重視的是與東南亞國家的關係，有此基礎，即能破解美方的脫鉤斷鏈。而對東南亞國家而言，中國是外來投資與技術輸入的金雞母，因此兩造雙贏。拜登政府的「印太經濟框架」(IPEF)是笑話一則，發笑的就是東南亞國家。拿金雞母去跟美國換雞肋？多麽可笑。

德國跨國企業對中國大陸「一往情深」，不是沒道理的，務虛的人不會懂。但法國是另一個故事。

如果說德國聯合政府的對華政策是多頭馬車，那馬克龍自己就是多頭馬車。喊「歐洲戰略自主」最大聲的是馬克龍，但操作中國槓桿以尋求脫美一途，卻也做得不乾不脆，瞻前顧後，與戴高樂當年的氣魄相比，差太遠。

對中國電動車進行不公平補貼調查的首謀，就是法國工業部門。真相是，中國大陸早已取消對新能源車的補貼，時間點是2022年底。現在的中國新能源車行業已取得全球產業優勢，在內地的市占也已超過50%，電池成本被管控到不可思議的低，不是因為補貼，而是因為創新。

中國的低製造成本與創新能力，才是歐美害怕的層面，而不是補貼。

因應外國低價商品的最佳策略，是公平競爭，與之合作，刺激創新，造就產業升級，而不是保護主義。依此途經之成功案例，就是特斯拉與中國的合作。除此之外，還有中國汽車公司與外國汽車公司的合資模式。可以說，今天中國新能源汽車的成功，就是來自於與先進外國公司合作，而不是閉關自守。

當然，中國汽車行業崛起前的工資，遠比當前歐美的工資低，所以有彎道超車的優勢，因此，在某種層面看，歐洲想樹立壁壘也情有可原。不過，合作刺激創新這條道路是不能迴避的，歐美必須在貿易壁壘與合作之間找到平衡點，而不是任憑保護主義肆虐，講一堆歪理。

與法國不同，德國汽車業就是這麼想的。原因說穿了，即法國車競爭力不如德國車，自信不足才一味只想自保。

以汽車行業為鑑，我們基本能看到歐洲的自我矛盾，一方面想站在中國肩膀上謀發展，另一方面又放不下身段，只好學美國，在安全問題上鬼打牆。

習近平是否能說服馬克龍，至少在發展層面「同向而行」，關鍵在於中方在經貿上能給出多大的讓利，馬克龍體面話很會講，但要的就是錢而已。但若只是要錢，對北京而言都是小事，怕就怕歐洲不但要錢，還要命，收了錢還在安全問題上緊挨著美國將中國往死裡打，兩面套利。

終歸一句，中方希望歐洲實現戰略自主，不求一步到位，但求先在發展層面去除毫無必要的「安全顧慮」以及人權說教，如華為問題，新疆(棉)問題。

習近平願去法國，基本上一定能達成若干合作共識，問題只在於習離開法國後，最起碼的友善能維持多久。

觀察點是，法國在新能源汽車問題上若能捐棄成見，向德國立場靠攏，那麼可說這次的「習馬會」斬獲頗豐，否則，中歐還有漫長的荊棘路要走，而歐洲的損失肯定比中國大。

此外，不排除在AI與量子計算的先進科技方面，中歐有機會以合作取代對抗，但這不是一錘定音的議題，就算有合作共識，也只是先開一扇窗的程度。

至於烏克蘭問題，中方不可能「遠俄近歐」，對此，馬克龍心裡也清楚，而他想實現的，僅僅是巴黎奧運期間停火，給法國一個面子。這就要看接下來的「習普會」，普京怎麼說了，「習馬會」不會有結論。

總言之，領袖會晤通常意味者關係向好，或停止惡化，中法的共同利益會因此增多，問題只在於馬克龍的行動跟不跟得上他的口惠。（作者為專欄作家）

※ 以上言論不代表旺中媒體集團立場※