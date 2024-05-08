從美國常春藤大學之一、位於紐約的哥倫比亞大學開始抗議以色列屠殺巴勒斯坦人民，實施種族滅絕活動後，陸續有美國其他大學，甚至某些歐洲大學加入行列。透過各種媒體，全世界的人都看到警察強行進入校園，把教授按在地上，反背雙手上銬，向學生噴胡椒水。哥大學生一度攻占校內建築，最新消息是，為了避免擴大衝突，校方宣布取消今年的畢業典禮。

與此時間線幾乎平行的兩則新聞，先後在國際媒體上炸鍋，而在台灣卻出奇地被忽略。一是3月29日美國聯邦政府推出了新版的關於維護、收集和呈現種族及民族數據的第15號統計政策；一是眾議院5月1日表決通過了跨黨派支持的《反猶太主義意識法》。

關於前者，加州議員於2016年時已提過《亞裔細分法案》，要求加州高等教育系統和醫療系統在收集亞裔數據時要細分華裔、越南裔、菲律賓族裔等。這次第15號統計政策沒說明每個族裔大類之下如何畫分，但是亞裔之下可能被區分為印度、中國、日本、韓國、越南或者其他。後者定義反猶主義是一種對猶太人的特定看法，批評以色列政府將被列入「反猶」而違法。

美國建國200餘年，號稱民族大熔爐，自由民主平等一直是國家精神象徵，吸引眾多移民前往。美國人深感自豪，以此為標竿批評譴責其他國家，甚至不惜用武力來修正這些國家的不自由、不民主、不平等。然而民族大熔爐於今狀況如何呢？前幾年「黑人的命也是命」運動，把「黑白兩道」的衝突搬上檯面。某著名大學入學考核疑似打壓亞裔申請者，也曾經被告上法庭。

如文前所提的幾則重大新聞，正挑戰美國立國精神。大學師生抗議焦點原是守護巴勒斯坦人權性命，卻被扭曲成反猶太主義。而亞裔如何對15號統計政策如此敏感，害怕這是《亞裔細分法案》死灰復燃，因為這種細分相當於政府有權收集更多個人隱私，大數據科技日益發達，將來不知會被怎樣利用？不只亞裔，各族裔內心恐怕都充滿了不安全感，哪一天美國跟哪一個族裔的母國關係不好了，要找哪一個移民族裔的麻煩，將更加輕而易舉。

現今的種族問題已經讓美國焦頭爛額，如何要把種族之間的差異再凸顯出來？尤其許多移民出生成長於美國，在主流文化薰陶下成長，也已經自認是美國人，未來將是這個社會的奉獻者，理當得到公平寬容的機會，而不是輕易給他們貼上族裔的標籤。

民族大熔爐是個美好的理想，短視政客別讓它熄火了！

（作者為《人間福報》前社長）