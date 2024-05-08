國民黨立委徐巧芯日前出示有關外交部透過捷克援助烏克蘭的文件，外交部認為徐洩漏國家機密，赴台北地檢署告發徐巧芯涉《刑法》洩密罪。徐巧芯8日受訪時表示，她拿出的資料其實捷克官方雜誌早就報導過了，她質疑：為什麼捷克可以公開，但在中華民國卻變成了諱莫如深的國家機密？

徐巧芯日前指控台灣和捷克簽訂援烏計畫涉嫌圖利特定廠商，並公布外交部標為機密的文件，引發外交部憤而提告。然而，根據徐巧芯提出的資料顯示，捷克政府早在3月26日印編的國際期刊《捷克現代經濟外交雜誌》，就已經鉅細靡遺報導了密約的全文與內容，連合作單位「捷克衛生技術研究所（CHTI）」及醫療器材製造商和供應商協會（AVDZP）等名稱都披露，不知外交部堅持必須守密的理由何在？

即將卸任的蔡政府可謂史上機密最多的政府，從蔡英文自己的政大升等人事及論文資料，到疫情期間高端疫苗通過緊急使用授權的審查會議紀錄、疫苗合約，以及農業部的巴西雞蛋採購案等，全是機密，現在連捷克期刊早就公開的資料，外交部也誆國人是天大的機密，民進黨還用「台灣外交處境困難，洩漏國家機密動機可議」這頂大帽子攻擊徐巧芯。

民進黨政府的機密沒完沒了，凡是民進黨政府不想讓人民知道的事情，就用「這是國家機密」隱藏起來，逃避立法院和媒體的監督。但事出反常必有妖，外交部援助烏克蘭為什麼一定要透過沒有邦交的捷克？又為什麼金援中30%至40%的台灣醫材採購案可以完全迴避政府採購法？這恐怕才是外交部不敢公開的真正機密吧！