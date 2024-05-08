在過去半個多世紀裡，紐約市上西城區的哥倫比亞大學爆發了3次震驚全美，影響深遠的大規模學運。這就是1968年的反越戰、爭民權、流血的革命抗爭；1985年反南非黑白分離制度、要求全面撤資的異議運動；以及2024年反對以色列政府、支持巴勒斯坦，要求抵制並撤資的抗議行動。這3次學運標的各不相同，但卻一脈相承，而且影響持久，不但改變了社會輿論，也扭轉美國乃至西方的政治與文化氛圍，挑戰既定的意識形態霸權。

1968年學運是民權運動抗議風潮的高峰，以挑戰美國保守政治為其核心訴求。當年4月4日，民權領袖金恩被殺害身亡，哥大學生對該校附近晨邊公園體育館建築計劃發起抗議行動，並結合周遭黑人居民進行抗爭，另外還指向哥大校內的軍事工業綜合體「防衛分析研究所」，要求其遷離哥大。4月23日起，數百位示威學生占領了大學部「哥倫比亞學院」的漢彌敦廳(Hamilton Hall)，並將代院長克曼押為人質。自此而後，漢彌敦廳也就成為學運的重要標誌性建築。

激烈的學運導致校園秩序嚴重破壞，參與者不只是哥大學生，還包括社區民眾和其他民運人士，這也是歷次哥大學運的重要特色。它不僅止於學生的參與，同時也跨越了不同的階級、行業、社區與種族，係廣泛市民共同參與的超大型社會運動。4月30日，運動發展到最高潮，紐約市警方攻入校內5棟被占領的建築，逮捕了712名學生，大部分學校課程均告停頓。一周之後，課業逐漸恢復了，但數以千計的學生卻基於對校方召警行動的強烈不滿，加入了罷課學生的行列。

哥大學運是1960年代民權運動的重要指標，激進學生與市民對抗的是整體的大學建制與政治體制，他們採取的手段是以暴易暴，不惜與軍警對抗。影響所及，全美各地大學校園也掀起了抗爭的狂潮，其中一部分激進學生日後還加入革命顛覆組織「氣象人」(Weatherman)，誓與美國建制集團為敵，激烈對抗。

1968學運的結果造成校方與示威學生誓不兩立、兩敗俱傷。後來雙方各自選擇在不同地點舉行不同的畢業典禮，這是典型的反權威與反體制。而最終的結果是在強大的民意壓力下，美國被迫退出越戰，詹森總統也不得不放棄競選連任，各大學被迫檢討與各大財團及國防工業千絲萬縷的複雜關係，進而形成一股以民權運動（Civil Rights Movement）為名的反體制風潮。這正是當前西方與東亞的自由民主派人士稱許的「普世價值」，但同時也是川普的民族民粹主義強烈敵視的「民權運動價值觀」。

著名的猶太裔心理學家弗洛姆針對哥大學運指出，這次學潮「是在一個日趨僵化的社會中，一場以生命為名的革命」，「在當代社會與教育系統中，人們的自由範疇已趨於縮減，因此有時在一項戲劇化的行動中，採取較激烈的涉入態度，卻成為唯一有效的行動良方了。」這可視為1968年學運抗爭的重要詮釋。

但17年後的另一場學運卻選擇走向體制內的改革與抗爭。1985年學運的主訴求明揭而且清晰，它的要求是：哥大董事會與董事個人，必須從當時仍實施黑白分離（apartheid）政策的南非全面撤資。藉此迫使南非政府改善黑人的人權與待遇，並放棄黑白分離政策。4月4日，也就是金恩逝世17年紀念日，超過400位哥大學生封閉了漢彌敦廳的入口，靜坐示威，要求校方全面自南非撤資，有200多位哥大教授對學運公開支持，而校方則保持定力未召警入校驅離示威者，始終維持校園的承平。

4月15日示威活動進入高潮，前民主黨總統候選人傑西．傑克遜在哥大發表了一場慷慨激昂的演講，強烈指責哥大的南非投資政策是出賣節操，他讚賞現場示威者提供了道德與正義的表率，也吸引全美各校的重視；有40餘所大學響應抗議學潮，許多律師、退休法官、民運領袖與哥大校友，進入校園為學生提供服務，並與法院及校方進行溝通，避免事態進一步惡化。

1985年學運的抗議活動持續了21天，高潮是4月18日的社區民眾大遊行，3千多位學生和社區居民，包括黑人群眾、工會領袖及其他民運人士，聲援學運。由於抗爭標的清晰簡明，在全美各地造成了積極的影響。3個月之後，美國國會參眾兩院提案通過，對南非採取廣泛的經濟與道義制裁。這也導致南非黑白分離政策的最後終結。

著名的社會學家華勒斯坦指出，1968年的學運包含了3項同時進行的社會運動，也就是維護黑權、和平反戰與文化解放，它採取激烈的占領校舍行動逼迫校方讓步，要求哥大必須釐清與國防工業集團的關係，進一步改善與社區黑人民眾的互動，並強化教師與學生在校政事務上的發言權與監督功能。相對於此，1985年學運則簡單許多，它運用溫和改革手段，標的明確，直接挑戰雷根總統代表的政治保守勢力，迫使南非白人政府不得不讓步。同時由於得到美國國會的正式認可，採取相應的制裁措施，效果明顯。就此而論，這是一次成功的體制內改革行動。

相對於前兩次學運，今年的哥大學運訴求也是明揭而清晰，那就是：反對以色列政府，要求抵制納坦亞胡政權並全面撤資，以及聲援巴勒斯坦。這次學運得到了超過100所大學的聲援，並擴及西歐等地。至於運動的行動綱領及參與群眾則與前兩次學運相類，不僅止於學生，還包括社運人士與社區民眾，但其結果卻與前兩次學運大相徑庭。

首先，國會議長強森進入哥大校園，在噓聲中公開表態反對學運的立場，凸顯了共和黨與川普不但反對學運訴求，也反對一脈相承的「民權運動價值觀」，並且主張全面維護以色列的權益，支持對巴勒斯坦人進行鎮壓。這凸顯了川普本人一貫反對民權運動，強力支持猶太與以色列的既定立場，與民主黨支持黑權、保護少數民族權益，維護中東和平的訴求，截然對立！

至於執政的拜登總統與民主黨政府，則反對強硬派納坦雅胡政府的過激行動，並亟力爭取美國境內阿拉伯裔與穆斯林選民的支持；但他也公開反對過激的學運，同時強調必須維護猶太人權益、支持以色列。基於此，拜登一方面支持學運的言論自由與人權訴求，但另一方面卻又認可警方進入校園逮捕肇事者。迄今為止，各大學校園已有超過2000人被捕，參與示威者被校方威脅開除停學，而猶太財團也將這些人列入「就業黑名單」。

5月初，美國眾議院以絕對多數通過了《反猶太主義意識法》，全面對抗學運的主要訴求，逕直將「反以色列」與「反猶太」劃上等號，並對任何反猶太主義的主張，都列為禁制的紅線。換言之，美國憲法賦與的言論自由以及不同的宗教訴求，都將因此一法案而受到嚴格限制。就此而論，學運標的與國會決議不但針鋒相對，而且形成公民社會與政治社會全面對峙的態勢，這不但凸顯了以色列游說集團對國會議員無遠弗屆的影響，同時也反映公民社會內部的嚴重分歧。這是一個缺乏基本共識的分裂型社會，凸顯了民主體制面臨的重大挑戰！

對於美國各地學運參與者被捕，以及相關的懲處行動，聯合國人權委員會表達了不安和不滿。人權事務高級專員蒂爾克強調，表達自由與和平集會的權利至關重要，當整體社會在重大問題上出現分歧時，尤應如此。美國一些大學校方和執法官員，為了限制這種表達自由而採取制裁行動，必須受到仔細的審視，目前在多所大學中部分的執法行為似乎已產生了不成比例的影響。他強調反猶行動和言論完全不可接受；但反阿拉伯與反巴勒斯坦的言論行動同樣也應受到譴責，這種危險的言辭很可能會引發真正的暴力。

但在猶太人社群內部，卻出現了基本異見與認知的分歧。著名的猶太裔參議員桑德斯，曾在納粹大屠殺中失去親人，他指斥納坦雅胡政府將美國大學校園內的抗議活動定性為「反猶太主義」，試圖轉移他的極端主義與種族主義偏執，這是不道德的。他指出，以色列政府已經殺害了34000名巴勒斯坦人，傷者超過77000人，其中70％是婦女與兒童。另外，以色列軍方摧毀了221000套住宅，造成100多萬巴勒斯坦人無家可歸。這都不是因為反猶太主義造成的，納坦雅胡政府本身的偏執與極端，侮辱了美國人民的智商，也不能免於國際刑事法院的起訴與制裁。

由此看來，2024年學運不但繼承了1968年學運的反體制、激進與革命的色彩，而且與政治決制機制抗衡。由於國會多數的決議站在學運的對立面，一旦反猶太與反以色列劃上了等號，則文化認同、宗教信仰與政治共識勢必出現嚴重的扞格，自由民主體制面臨著雙趨衝突，這是美式民主的危機與警鐘。

質言之，3次哥大學運的影響各不相同，1968年的民權抗爭衝擊了美國的保守政治，樹立了新的人權典範，為西方的自由民主與普世價值奠立新標竿。但它也帶來了暴力抗爭，使校園運動與社會抗議日益尖銳，這是過去半個世紀美國社會內部對立與政治抗議行動日趨激化，流血犧牲不斷惡化的成因之一。至於1985年學運，在體制內推動溫和有序的改革，對保守的雷根政府構成嚴峻挑戰，但由於國會支持，藉由對南非的撤資行動，終結了黑白分離政策，也導致南非白人政權的最後瓦解。

至於2024年的學運，面對的是比白人政權更具威懾力的猶太財團與以色列遊說集團。影響所及，不但衝擊美國的憲政權威、言論自由與文化宗教認同，而且還進一步面對公民社會由內而外的對峙和撕裂。其結果，恐怕只有等到年底大選結果出爐，方可見其端倪。