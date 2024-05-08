近日，和碩董事長童子賢表示，核能到這個階段，不要把它妖魔化，不倚賴核電減少排碳，地球2050年無法達到淨零碳排，所以他主張核二、三廠延役，核一、四廠剷平，並引進芬蘭OL3新型核電廠，可為台灣帶來30至32％的核能發電，平均電價馬上會下滑約30%。童子賢董事長再度為核能發聲，很值得我們嘉許。畢竟，台灣現在的能源領域政治攻防太多了，理性討論太少了。

如同童董事長倡議，核二、三的確需要延役，台灣也應開始規畫新的核能機組。然而，令人不解的是，為何會建議「剷平」核一、四並引進OL3新式核電廠。

OL3指的是芬蘭奧爾基洛托電廠的第三號機組，此反應爐型號叫EPR（歐洲壓水式反應爐），當初是法、德合作的計畫，為兼顧雙方設計及安全法規，生出了非常難蓋的「四不像」設計，這也間接造就了OL3蓋了18年才完工的難堪歷史。

反觀日本的日立與美國奇異合作產生的ABWR（進步沸水式），在日本約3到5年就可蓋好。MIT核能教授Jacopo Buorgiorno曾告訴我：「ABWR有可能是核能史上最成功的反應爐設計之一。日本將它模組化，蓋得快、成本低。這是傑出的設計，安全、可靠、堅固，它絕對不是古董。」

不用懷疑，這位教授讚不絕口的ABWR，就是被民進黨說的一文不值的核四機組。童董事長可能不知道，被抹黑成老古董、拼裝車的ABWR不但性能與安全性可與EPR相比，甚至有過之而無不及。

絕對贊成童董事長倡議蓋新機組，但不需要剷平任何現有的反應爐就可以蓋新機組了，因為台電在核一到核四都有預留建造更多機組的腹地；而這其實也跟芬蘭作法一樣，先把OL1、OL2延役運轉，再一邊蓋較新的OL3，現在這3個機組都在平行運轉。

台灣若要蓋新機組，要選什麼反應爐比較好？EPR最好不要。美國的AP-1000壓水式反應爐或韓國APR-1400都可列入考慮。但相信就算是今天，ABWR還是非常好的選項。過去，ABWR供應商之一的東芝員工曾告訴我，「我們現在光重啟封存的反應爐就很忙了，可是等重啟到差不多，又會開始蓋新的ABWR吧！」

相信童董事長非常了解台灣電網為何需要大約30%的核能，這是因為他了解科技業對便宜穩定低碳的電需求。但對於核能的細節，也許他能與更多挺核團體交流，這將更有利於推動台灣返回使用核能。

台灣需要更多強力支持綠能的藍營人士，也需要更多像童董事長支持核能的綠營人士，讓健全的能源發展可以成為跨黨派的共識。

（作者為潔淨能源推廣協會發起人）