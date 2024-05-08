「特赦陳水扁」議題，在蔡英文即將卸任之際又被拿來試水溫。這個曾被民進黨束之高閣的題目，涉及面相複雜，法律上有已定讞、停審中的問題，政治上不僅引來民眾質疑，也可能衝擊本已相當脆弱的司法信任。因此，在此節骨眼又浮上檯面，背後動機相當可議。

扁案系列爆發至今，若從趙建銘案算起已超過15年。陳水扁除了說過一次「我曾經做了法律所不許可的事」，就從未承認任何各界的指控，並以無罪、政治迫害做為回應主軸，這也成了「特赦陳水扁」議題的首要癥結。倘若當事人仍拒絕面對法律責任，公權力赦免的法理出發點，也就從未存在，這對民進黨內的專業法律幕僚而言，可說是想幫也幫不上。

部分推動特赦的團體，曾提出較為溫和的說法，主張赦扁可促成社會和諧，彌平政治對立，這樣的立基點，也謂薄弱。首先，陳水扁離開主流政治舞台已久，活躍的支持基數偏少，赦扁後能在社會創造多少積極的正面意義，不應過於誇大。且當前的政治氛圍，特赦扁並非各主流政治團體的高度共識，期待朝野攜手合作的美麗畫面，在赦扁議題上是導演不出來的。

因此，令人玩味的是，既然法理、政治層面上的赦扁條件均未成熟，為何總統府會突然改變態度，從過去避而不談，轉變為「依照相關的法律規範辦理」。或許，這是蔡英文亟欲在卸任前，為自身凝聚政治能量，鞏固泛英系的黨內資源；一旦確定特赦，蔡英文既可坐收歷史定位，又拉抬英系在黨內的政治高度，而所有負面衝擊，包括對當局的質疑與不信任，通通丟給幾天後就要接任的賴清德。好事我收，壞事你扛，這就是蔡英文的算盤，對泛英系幾乎是百利無害的劇本。

有趣的是，過去在與陳水扁的友好清單上，賴清德更勝蔡英文，沒想在陳水扁最重視的特赦，居然極可能是由後者送上大禮。雖然，陳水扁很可能只是在蔡英文需要政治演員的時候，被迫出演的角色罷了。

蔡、賴角色對調，關鍵在於賴清德才剛準備掌舵國家機器，必須面面俱到，過去流於爭取基本教義派的語言必須有所收斂。反之，蔡英文即將卸下總統框架，更有空間大膽鞏固自身集團的未來。

在後蔡英文時代，蔡英文可說是把手上的權力利用得淋漓盡致，把過去想做但不能做，或日後必須準備的布局，有條不紊地布樁完工。因此，可以確定的是，蔡英文的政治生涯，不會止於總統卸任，而賴清德的政治麻煩，也不會終於就任總統當下。蔡、賴之間的糾葛，乃至泛英系與新潮流之間的競合，也將繼續在博愛特區上演。

（作者為自由撰稿者）