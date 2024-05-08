媒體報導蔡英文總統將在520卸任前特赦前總統陳水扁，總統府則回應，現階段立場仍是希望陳前總統獲得妥善的健康照顧，並依相關法律規範辦理。

不免令人納悶，為何蔡英文要在下台前兩周，台灣大多數民意並不贊同的情況下，甘冒大不韙，放出特赦陳水扁的風向球？何況蔡英文所剩任期十幾天內，根本不夠時間走完特赦的法定程式，蔡英文的盤算又是什麼？

蔡英文一意孤行，不僅有違社會觀感，不計政治毀譽，還陷陳水扁於不義，除了拉賴清德下水，一起承擔歷史共業，塑造自己深綠教母的人設外，實在聯想不到是對當年陳水扁知遇之恩的圖報！

陳水扁連續38次延長保外就醫時間，9年內屢踩紅線出席參與各種政治社會活動，依然逍遙法外。如今要求陳水扁上繳11億不法所得換取特赦，陳水扁聞訊竟大言不慚、脫口而出，相信台灣人民。其實他只能相信民進黨、相信蔡英文、相信賴清德。

如果要達成特赦，得由蔡英文發起，賴清德簽字。這也是蔡英文對賴清德的一種牽制，遵循「蔡規賴隨」的政治正確，利用陳水扁剩餘價值，把他當作磨刀石，砥礪賴清德。

520賴清德總統就任，蔡英文雖然卸任，然而國防、國安清一色還是保留英系人馬。預料蔡英文將退而不休，繼續執掌乾坤，民進黨將出現兩顆太陽，新君與老佛爺日月行空。

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