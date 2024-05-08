旺中集團董事長蔡衍明，遭壹電視節目《年代向錢看》主持人陳凝觀辱罵「國台辦狗腿」等語，提起告訴並求償300萬元，日前最高法院做出判決，認為這些屬於「善意言論」，因此判蔡衍明敗訴確定。這樣的判決無論是在法律面、政治面、媒體環境面甚至是社會教育面，都做了最差的示範，造成極為負面的影響。

蔡衍明主張，陳凝觀在2019年6月27日主持《年代向錢看》節目時，涉辱罵他是「國台辦的狗腿」，損害他的名譽權，造成他極大的痛苦，因此提起「侵害名譽權民事訴訟」。台北地院2022年3月一審判決原告之訴駁回，高等法院2023年1月二審判決上訴駁回。蔡衍明再提上訴，最高法院民事庭在4月30日裁定指出，陳凝觀在節目中的用語，並非單純以負面用語抽象謾罵上訴人，也沒有逾越必要之範圍程度，「係善意發表言論……，不構成侵權行為。」因此裁定上訴駁回。

罵人「狗腿」竟然被認為是善意言論，簡直荒謬至極！法官要不要做個民調，隨便問問市井小民，如果有人說他是狗腿，有多少人會覺得對方是善意？如果有人稱做出這種判決的法官是特定政黨的狗腿，法官會不會認為沒事，還稱讚對方是一片善意，不必計較？可能嗎？法官如此正面評價「狗腿」一詞，以後老師、家長要怎麼教育小孩？

罵人狗腿絕非善意

眾所周知，坊間有一個「罵人價目表」，也就是罵人會被判罰多少錢，如罵人「更年期到了」是公然汙辱罪，罰2000元；罵「王八蛋」是侵害名譽權，罰6000元；套用陸劇台詞「賤人就是矯情」，罰5萬；罵人「下流」被認為有輕蔑之意，構成公然侮辱罪，罰6萬。而根據教育部重編辭典的解釋，狗腿意指「為壞人奔走辦事，胡作非為的人」，不知法官從哪裡看出狗腿的善意？

法官乾脆建議民眾，以後如果想要罵人，千萬不要說三字經、五字經，連很多年輕人的口頭禪「白癡喔」都不可以，因為說這些話的罰款是5萬元起跳，若要罵人，說「狗腿」就好了，因為法官認證，狗腿充滿善意，完全不必擔心會被罰錢，愛說多少就說多少！照法官這樣的邏輯，台灣是不是要變成「狗腿王國」？

法院判決認為陳凝觀評論的是可受公評之事，符合誹謗罪的「免責條款」，但蔡衍明並非政治人物，其經營企業也不是公務員執行職務之行為，是不是「國台辦的狗腿」，未必是可受公評之事，況且從節目內容看來，陳凝觀沒有經過任何查證、也完全沒有提出任何事實和證據，就在節目中指稱蔡衍明是「國台辦狗腿」、「紅色滲透」，這是非常嚴重的指控，政府甚至可以用《反滲透法》嚴辦，但顯然有關單位並沒有進一步的動作，證明陳凝觀根本就是一派胡言、信口雌黃。司法如此判決形同放任掌握社會公器的媒體任意放言、誹謗他人，嚴重傷害台灣的民主政治發展。

再說，就算蔡衍明是公眾人物，難道就沒有名譽受損的問題嗎？根據高等法院過去的裁判說明，名譽，係對個人人格，因身分、能力、學識、職業、家庭等因素所為之評價，影響人格尊嚴之形成，甚至有謂之為「人之第二生命」，《民法》第18條及第195條將之列為一般人格權加以保護，也被認定是《憲法》第22條所概括保障的基本權利。

就言論自由與個人名譽保護的關係而言，司法院釋字第509號解釋認為：「言論自由為人民之基本權利，國家應給予最大限度之維護，……惟為兼顧保護個人名譽、隱私及公共利益，法律尚非不得對言論自由依其傳播方式為合理之限制。」陳凝觀在媒體上公開對不特定大眾夸夸其談狗腿等相關言論，卻以言論自由自辯，難有說服力。

公眾人物也有人格

司法是社會正義的最後一道防線，法官如此判決不但是踐踏自己的專業和尊嚴，且有枉法裁判之嫌。根據《刑法》第124條，「有審判職務之公務員或仲裁人，為枉法之裁判或仲裁者，處1年以上7年以下有期徒刑。」而所謂枉法之裁判，是指故意不依法律之規定而為裁判。此案涉及上訴人人格權及名譽之侵害，卻未被採納，法官判決有枉法之嫌，司法如此墮落沉淪，實在令人不齒！