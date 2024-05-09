網路上流傳一則文章：一個日本人在2020年底，把全部身家1億日圓換成近100萬美元，然後環遊世界各地。他玩了三年，花了30萬美元。日前他覺得在國外玩夠了，於是回到日本，把手邊剩下美元再換回日圓，70萬美元換了1.12億日圓。

查詢美元對日圓匯率，該文數字竟與事實相符，2020年底一美元可兌換103日圓，今年4月底日圓已貶至160元，創下34年新低，貶值幅度約達55.34％。儘管此一趨勢對持有日圓的人損失慘重，但另一方面，也提供台灣企業尋覓日本人才的絕佳機會。

據勞動部統計，去年底我國引進產業及社福移工人數75.3萬人，還有失聯的8.6萬人；而高階的外國專業人員有效聘僱許可數才4.9萬人次。主計總處統計，2022年國人（具有我國戶籍者）赴海外工作人數計47.3萬人，其中大專及以上者占8成，達37.9萬人，赴日本與韓國就業者達四萬人。高階人才大量出走，引進的卻多屬低階移工，人才逆差問題愈來愈嚴重。

台灣少子化問題嚴峻，大專以上畢業生大量減少，其中STEM領域（科學、 科技、工程、數學）大學校院學生人數相較於十年前，減少近七萬人。連最有競爭力的台積電，也開始擔心未來半導體人才短缺，企業紛紛赴高中宣導，甚至已將目標鎖定高中女生，鼓勵其讀理工科系。

尤有甚者，這幾年國人至日本工作的人數快速增加，尤以年輕人最多。新冠疫情後，台灣人瘋狂至日本觀光，許多人發現不少旅館、餐廳與賣場的服務人員來自台灣。依據日本出入國在留管理廳資料，2023年上半年按國籍和地區劃分，台灣以「工程師／人文專家／國際服務」居留身份進入日本的數量高居第三名，僅次於中國大陸和韓國，引發人才外流的隱憂。

值得注意的是，會有此一結果並非偶然，日本係有計劃地來台求才，對我國人才分布與能力有充分了解，並與大學建立合作管道，還在台灣設立求才網站與社群網站。不少專家憂心此現象，將加劇人才逆差問題。

不過在日本工作不但壓力大，且從上述網站觀之，日本多數職缺為低階工作，提供的薪資不高，扣除租房與生活成本，甚至不如在台工作的所得，但不少人對偏好日本文化，仍吸引大量的人前往。加上日圓不斷貶值，也讓實質薪資持續縮水，若不是哈日，恐無法持久。

有關日本薪資問題，吾等可見日本厚生勞動省3月底出版的《勞動力經濟分析－邁向可持續的工資增長（令和5年版）》，其比較日、英、美、德與法等五國，除了日本以外，其他四國自1996年以來都呈現人均名目生產力與名目薪資呈現穩定的成長，但同時期日本人均生產力與薪資，卻幾乎維持不變，甚至薪資還出現下滑的情形，以1996年為指數基準100，日本2021年的人均名目生產力指數為101.6，而人均名目薪資指數僅剩96.0；實質薪資與生產力差距更為誇張，1996年為指數基準100，2021年的人均實質生產力指數為113.2，實質人均薪資指數僅剩102.4。

此時台灣企業應該反向思考，挖角日本人來台工作，尤其是日本科技產業薪資偏低，台灣薪頗資具競爭力。依據日本厚生勞動省《令和5年賃金構造基本統計調查》，日本2023年製造業的平均月薪30.6萬日圓；而大學與研究所應屆畢業生起薪分別為23.7萬與27.6萬日圓。報載台積電日本熊本廠（JASM）大學畢業生的起薪為28萬日圓，較熊本縣內的製造業高出約3成，也僅是台積電台灣最低階技術員或助理工程師薪資水平。

而且台積電薪資還不算頂薪，查閱證交所公布去年「非擔任主管職務之全時員工薪資」資訊，台積電平均年薪316.7萬元在半導體業，只排在第六位，科技業薪酬對日本人才應有一定的吸引力。

另外，日本性別薪資差異相當大，日本2023年月平均薪資男性為35.09萬日圓，女性只有26.26萬日圓，女性僅為男性薪資的74％。且隨著年紀愈大，男女的薪資差距愈大；反觀，台灣去年男性每人每月薪資6.36萬元，女性則是5.25萬元，為男性的82.7％，差距相對較小。或許日本女性也是台企可以爭取的對象。

日本人才素質極佳，長年薪資停頓，加上日圓貶值，且對台友好，正是我企業求才的目標。職是之故，政府與產業界應仿效日本在台的做法，深入瞭解日本產業與人才的強、弱項，以及各大學的優勢，企業亦可與知名大學建立學術合作關係，並有計畫的在日本招聘，深入日本校園舉辦相關活動，建構日文的台企徵才網站，經營社群平台，甚至邀請有潛力的學生來台。