儘管美國爆發了自反越戰示威以來的最大規模大學生抗議，但筆者認為，學生的集體行動以及對巴勒斯坦平民的同情和對以色列過度使用暴力的譴責，不會改變美國政府的根本立場，事實上反而還促使美國立法者加強了對作為國家的以色列的支援和對作為全球性離散族群猶太人的保護。

首先，就筆者在美國親眼目睹的針對地方政府的請願（因為車禍兩次致死本校學生而要求政府降低通過校園的道路的行駛限速）和本校裁撤中文專案引發的學生抗議，無一取得結果。一般人想像中的，美國人在和平請願後可以和當政者進行坦誠對話，並促使有關政策調整（降低限速），或者撤回某項決定（取消中文教學專案）的場景，從來沒有出現過。美國當權者執行既定政策的「堅定」或曰某種意義上的冷血，是超乎人們想像的。固然，美國法律允許自由表達意見，但聽不聽還在於掌權的人，其次，和平和合法表達意見的過程在轉化為室外大規模集體行動以後，其合法與非法的界線將變得模糊，而合法與否的定義權並不在抗議者這裡。

第二，越戰結束的一個重要因素是美國的直接捲入和美國士兵的傷亡。不僅當時的大規模徵召就已經受到當時適齡青年的抵制和逃避，美軍在戰場上的傷亡也影響美國國內民眾的觀感。美軍製造的美萊村屠殺，記者發布的越南女孩在被村莊被燃燒彈襲擊後赤身裸體奔跑的新聞圖片，都強烈地刺激美國社會的神經。但在目前的以哈衝突中，美國媒體並沒有這樣的敘事，而缺少美國軍隊的捲入、損失，以及直接軍事行動引發的爭議，也使美國人隔岸觀火，除了少數精英大學，一般人並不特別關注中東衝突，或不持顯著立場。當年因為國民警衛隊開槍打死學生而轟動美國的俄亥俄州肯特州立大學，這次也沒有任何動靜。

總之，學生抗議的意義首先就不能高估，而此次學生抗議和當年反越戰示威的全民捲入在總體規模，媒體導向上也存在很大區別，美國政府現在面臨的也並非是否撤出自己的軍隊那樣的決定，而只是作為特殊的第三方在兩邊站隊，而美國國內猶太勢力的龐大，與政界和學界利益的深度糾纏，社會蔓延的恐穆（斯林）心態，對「恐怖主義」的牴觸，也會極大限制學生抗議的社會和政治影響。

（作者為美國阿勒格尼學院歷史系副教授）

（作者為美國華盛頓大學（西雅圖）獨立學者）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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