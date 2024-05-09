今年520大家都在猜測準總統賴清德就職演說裡，會說出什麼改變兩岸關係，或是翻轉這個地球的話語，而不只是遵循蔡英文路線，繼續過去8年那種前進不得，後退不了的打泥巴仗遊戲。尤其是大陸已經為賴清德留下一盞明燈，賴清德大可不必再把兩岸關係一條路走到黑。

大陸為賴清德留下的明燈，從原則性來看，不是過去的「九二共識」，也不是讓民進黨為難的「一中原則」，依照北京大學台灣研究院院長、北京大學國際關係學院教授李義虎所說，它是今年4月份第二次馬習會中，習近平所陳述的有關「中華民族、中華文明、中華文化」為主旋律的論述，尤其是強調「兩岸同胞同屬中華民族」。這樣實際上是站在中華民族整體，和中華民族復興高度論述大陸對台政策，提供了在中華民族這個更高的站位，以及更大的框架看待兩岸關係發展的視角和方法。

「中華民族」不是統戰語言

這絕對不是一個空口說白話，或是統戰語言。「九二共識、一國兩制」早就被民進黨給汙名化，為了兩岸能和平穩定的融合發展，大陸已經由習近平總書記做出最大的讓步，如果賴清德還是無法接受「中華民族」這個概念，還是要像一般小鼻子、小眼睛的獨派人士否定自己是「炎黃子孫」，認為「中華民族」只是一個古老的神話，那麼兩岸僵局終將無解。

事實上，民族的概念首先被美國學者安德森（Benedict R. O’Gorman Anderson）以「想像的共同體」這個語彙來概括。他認為「想像的共同體」不同於「現實共同體」，現實共同體是建立在成員之間每日面對面的互動。安德森相信民族是社會建構的共同體，是由認知他們自己是團體一份子的人們之想像所建構而成。

僅管兩岸分離70年，缺乏共同的日常生活經驗，所以無法形成「現實共同體」，但是兩岸共享共同的文明與文化，幾千年來傳承的習俗與典章制度，並非是幾十年的政治操控可以完全割離。所以，如何尋求一個想像的共同體，變成是大陸求變的一個重要方針。

在這個前提下，習近平在馬習二會中提出「兩岸同胞同屬中華民族」，李義虎認定這將成為習近平對台戰略的一個非常重要的思想，並將影響大陸對台政策的調整和制定，影響兩岸關係的走向、包括兩岸對話和談判進程。

李義虎還認為，跟以往大陸領導人更多強調「兩岸同屬一個中國」相比，習近平對台政策論述的一個重要特點，是在繼承「兩岸同屬一個中國」政策基點的同時，著重強調「兩岸同胞同屬中華民族」，並以此構建政策體系和話語體系。

所以，兩岸關係不僅是過去歷史事實所形塑出來的具體關係，它也可以是被建構出來的一種想像關係，多一層「想像共同體」的關係，兩岸就可以少一點唇槍舌劍的對戰氛圍，多一點人情關懷。

因此，「兩岸同胞同屬中華民族」這絕對是今年520賴清德的通關密語，賴清德不用再去想破腦袋找一些美國滿意，大陸不疑，台灣人民放心的詞彙，最後可能還得不到一份完整的答卷。

人民厭煩兩岸再打泥巴仗

賴清德應該清楚，民進黨跟大陸打了8年的泥巴仗，人民早就厭煩了，所以有60%選民並不支持賴清德走蔡英文路線，在行政與國會雙少數的困境下，賴清德未來4年的執政之路並不好走，因此搞好兩岸關係，讓台海不再是蔡英文時代全球最危險的地區，這將是賴清德首要的重責大任。

賴清德只要把「兩岸同胞同屬中華民族」這句通關密語說清楚講明白，接著兩岸有關事務性的交流，就可以逐一展開，包括，傅崐萁訪問大陸時和國台辦發言人所宣布的，大陸啟動30個主要城市與台灣直航、四大直轄市等20個人口密集都市開放上網申請入台證，台灣農漁產品拓展大陸市場等，這樣兩岸關係就可豁然開朗。

但，如果賴清德還是被少數台獨人士操控，認為傅崐萁和國台辦發言人所宣布的「成果」，政府每一項都不能認，每一個球都不能接！只要政府一接球，就代表這種類國共論壇的模式成立，承認這種架空政府的協商模式。這種以冷戰時代的舊思維來應對大陸，那麼未來兩岸關係不會是最黑，只會更黑。

（作者為台灣國際戰略學會理事長，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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