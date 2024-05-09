立法委員徐巧芯為問政，遮蓋敏感資訊後公布外交部提供給每一位立委的所謂「密件」，遭外交部提告洩密。但若仔細審閱相關法條，會發現洩密的不是徐巧芯，而是外交部長吳釗燮。

根據外交部官方說法，「本案公文文書雖基於外交考量列為密等，但仍遵照《條約締結法》規定，於簽約後報請立法院備查，提供立法院委員參考」。沒想到徐巧芯在收到「密等」的文書後，居然擅自公開，傷害外交工作，因此不得不提告云云。

然而根據《條約締結法》第9條：「條約內容涉及國家機密者……立法院應以秘密會議為之」；第12條「協定經簽署後，主辦機關應……送請立法院查照。但其內容涉及國家機密者，不在此限。」換句話說，依據《條約締結法》，涉及機密的條約內容，外交部根本不可以直接寄送給113位委員，只能「以秘密會議為之」。

再參照《國家機密保護法》第22條「立法院依法行使職權涉及國家機密者，非經解除機密，不得提供或答復。但其以秘密會議或不公開方式行之者，得於指定場所依規定提供閱覽或答復」

依該項條文文義，國家機密未經解除，行政機關只能在指定場所「提供閱覽或答覆」，答覆是口頭，「提供閱覽」是書面給委員看，不是讓你帶走。然而吳釗燮卻是直接對113 位立法委員「密件大放送」，已經該當《國家機密保護法》的洩密罪責。

還覺得不夠，再奉送吳釗燮《立法院職權行使法》第50條：立法院調取之文件，「查閱人員對機密文件不得抄錄、攝影、影印、誦讀、錄音或為其他複製行為，亦不得將文件攜離查閱場所」。法律的規定很明確，立法委員真的要看機密文件，也只能在不複印的前提下不公開閱覽，自己不能擁有複件。

所以事情的真相，只有兩個可能，一是徐巧芯公布的不是機密，二是吳釗燮洩密，民進黨挑一個承擔吧。

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