共軍福建號航母剛結束海試，美國第7艦隊臉書5月8日22時54分發布，勃克級導彈驅逐艦「海爾賽號」（USS Halsey，DDG-97）5月8日通過台灣海峽海域，依國際法適用海外航行自由和飛行自由。有媒體稱美艦為維護區域和平，並於「520」前夕通過台海，引發美中台高度關注。另有專家稱，美軍電偵機RC-135U在520前針對南海核潛基地進行蒐集相關潛艦動態，監控共軍是否有異常活動，以為戰略預警之用，避免中共滋擾台灣520相關活動。

首先，時間回到4月29日美國務院東亞局助卿兼中國事務協調員藍墨客在美智庫活動上稱，聯大第2758號決議「未認可、不等於、不反映對一個中國原則的共識，與各國在同台灣關係方面的主權選擇無關，不排除台灣有意義參與聯合國系統及其他多邊論壇，在台灣最終政治地位問題上不構成聯合國體系的立場」。

中共外交部發言人林劍5月6日在例行記者會中回應，藍墨客有關言論完全是對事實的歪曲，對歷史的篡改，對國際法和國際關係基本準則的踐踏。1971年第26屆聯合國大會通過的第2758號決議，清楚表明中華人民共和國政府是在聯合國代表包括台灣在內的全中國的唯一合法政府，明確台灣不是一個國家，台灣屬於中國領土一部分。

5月3日在夏威夷，新任美國印太司令由美國海軍上將塞繆爾·帕帕羅（Samuel J. Paparo），接替在海軍服役40年後退休的阿奎利諾上將。當時對聽眾：「我們的世界面臨（中國）令人擔憂的行動及其快速增長的軍力所帶來的複雜問題。我們必須準備好回應（中國）在印太地區日益強硬和擴張主義的領土主張。」據媒體報導，美印太司令帕帕羅就職典禮，我參謀總長梅家樹應邀出席，彰顯台美兩軍交流密切。對此，美神盾艦8日航經台灣海峽南下巡弋，視為對印太戰略盟友承諾。

其次，媒體引述我國防部指稱，1艘美艦5月8日上午7點起由北向南駛經台灣海峽，通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。

我民間軍事粉專「Taiwan ADIZ」於8日7時27分稱，美國海軍MQ-4C無人偵察機正在台灣北部空域巡邏。推斷MQ-4C無人偵察機現蹤，提供美神盾艦由日本沖繩以西至台灣海峽中線北段入口處之高空周邊下，海空域情蒐預警情資。

我國防部於5月9日上午9時許，公布8日計有共機23架次、共艦5艘次在台灣周邊海空域活動；其中逾越海峽中線進入西南及東部空域8架次。

前者經與，4月2日1140時（共機架次30、共艦艘數9、跨越海峽中線與台灣西南及北部空域等20架次）、14日1150時（18、6、11）、20日0815時（21、7、17）、27日早上0930時（22、4、12）進行「戰巡」4次等相較，有符合共軍共機「戰備警巡」總架次。但跨越台灣海峽中線僅4架次、在台灣西南空域3架次等態勢，未符合海空「聯合戰備警巡」條件。後續隨著機艦數量逐漸增加，有可能擇適當天候海況進行「聯合戰備警巡」。

另從5月6日至8日有共軍直-9艦載反潛直升機1架，平均每天1530-1730時段在台灣台東以東海空域進行反潛與警戒任務。由於前者艦載反潛直升機可部署於054A型護衛艦或正常排水量3600噸以上作戰艦，不排除與日方日前稱共軍東部戰區054A型護衛艦常州號/549及056A型護衛艦六安號/611於5日由東海經日本鹿兒島以南與種子島之間水域、大隅海峽進入西太平洋後，可能抵台灣東部海域活動有關。

最後，由於美菲「肩並肩2024」與澳法日等軍事同盟4月底起在菲律賓周邊海空域進行聯演，後續並遭共軍南沙當值艦東部戰區054A型護衛艦揚州號/578、另南部戰區051B型驅逐艦深圳號/167和054A型護衛艦黃山號/570與815G型電子偵察船天王星號/793抵近跟監與偵察、055型驅逐艦大連號/105和052D型驅逐艦合肥號/174和054A型護衛艦郴州號/552與903型綜合補給艦微山湖號/887等由南海穿越位於菲律賓和馬來西亞之間的錫布圖水道進行遠海訓練。

前述，共軍海上兵力分別在菲律賓巴拉旺島（Palawan）東、西方海域布局態勢，則向日前美國國防部長奧斯汀赴夏威夷，主持5月3日印太司令部司令帕帕羅布達交接儀式，並與澳洲國防部長馬勒斯、日本防衛大臣木原稔、菲律賓國防部長鐵歐多洛，展開雙邊與多邊會談，加強與印太重要盟友的合作。共軍藉此向美澳日菲等軍事同盟國傳遞維護領土主權的決心。

針對共軍兵力向南海調動，美航母「羅斯福號」打擊群也調整部署至南沙群島以北海域，以支援美菲「肩並肩」聯合兵力。另美軍為確切掌握共軍海空兵力在南海部署與調動，派遣美空軍一架RC-135U電子偵察機從日本沖繩嘉手納起飛，經過巴士海峽，沿著廣東（共軍在海門灣、汕頭南南東約62.4公里海域進行射擊訓練）、海南島近海和西沙群島的領空線進行大範圍抵近偵察，以提供美軍盟友與航母打擊群在南海的戰場態勢預警情資。

（作者為中華戰略學會研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會研究員、文化國發所博士）

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