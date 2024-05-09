卓內閣上任在即，國民黨立委王鴻薇指出，準交通部長李孟諺於4月23日和涉嫌掏空遠東航空董座張綱維的委任律師謝協昌共同喝咖啡。事實上，張綱維涉嫌掏空遠東航空，藉由合庫遠航貸款案將樺福集團旗下公司本息移轉給遠航等，台北地檢署2020年7月依違反《證交法》、《民用航空法》等罪起訴張綱維，並求處重刑，依檢方起訴書內容，犯罪所得是35億6201萬元，而跟他配合放貸的時任合庫董座廖燦昌，也因詐貸被求處重刑。

王鴻薇質疑，現任行政院祕書長李孟諺是未來的準交通部長，4月22日民眾黨立委黃國昌質詢李孟諺是否認識張綱維，以及是否與張綱維見面？當下李孟諺支吾其詞，不斷閃避，最後李孟諺才坦承，只有一次於朋友聚餐，知道張綱維的存在，沒有其他交涉。

「李孟諺22日被質詢是否認識張綱維，隔日卻約見張綱維律師。」王鴻薇說，爆料者提供，4月23日下午6時左右，李孟諺和張綱維委任律師謝協昌共同喝咖啡，時間點如此微妙，啟人疑竇。王鴻薇認為，李孟諺是未來即將掌控交通部的部長，其為何跟張綱維律師見面，有必要說明一切。

不論這個「神祕的會面」是否存在特殊關係，或者僅是普羅大眾的「八卦爆料」，事實上作為未來的準交通部長，在此特殊時期與涉嫌貪腐弊案的人士有所往來，應當面向大眾媒體進行說明、接受公眾監督，彰顯自己的清廉形象。

反思近年以來民進黨長期執政，貪腐弊案萌生，諸如：（1）2019年的總統蔡英文出訪，前民進黨總統官邸侍衛室少吳宗憲利用專機夾帶9797條香菸，逃稅約818萬元；（2）2022年民進黨陳時中被媒體人吳子嘉公開指控疫苗採購貪污1億美元等，且疫苗合約竟需要封存30年；（3）2022年台南光電弊案，民進黨前中執委郭再欽利用非法掩埋爐渣方式賺取黑錢，靠著環保局的包庇，持續透過非法掩埋的手法破壞台南土地；（4）2023年民進黨農業部部長陳吉仲任內，台灣雞蛋緊缺且不斷漲價，政府砸下1.75億的補助超司有限公司，然其資本額只有50萬且停業，國民黨告發浪費公帑2億元；（5）新竹棒球場砸下12億改建，由於偷工減料問題不斷，施工瑕疵導致多名球員受傷退場，2023年美國職棒認定不合格；（6）2023年民進黨陳歐珀被爆出和詐騙集團im.B密切往來，且詐騙集團長期資助陳歐珀及民進黨某些院長級人士。

當前新的執政團隊即將上任，更需要獲得台灣民眾的認可，接受2300萬人民的監督，避免貪腐弊案，挽回政府應有的清廉形象。（作者為國際關係研究學者）

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