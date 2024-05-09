立陶宛將在3天後（12日）舉行總統大選，之前強硬挺台、如今爭取連任的立陶宛總統瑙塞變調聲稱「台灣代表處該改名為台北」，並亟欲與中國改善關係、恢復外交與經貿交流正常化；而外交部卻只能委屈巴巴回應，尊重意見的表達。

記憶猶新，3年前，立陶宛在瑙賽總統硬氣帶領下，舉國上下皆高調贊同應與台灣互設代表處。意料之中，此舉碰觸中國紅線，中、立關係急轉直下，不僅外交層級從大使級降為代辦級，兩國經貿關係也跌至谷底，立陶宛的商品幾乎完全失去中國市場，多類產品皆被中國海關拒於門外，對中出口幾乎為零。

期間立陶宛還曾多次放話，要向世貿組織提起訴訟，並拉上歐盟向中國施壓。故此，台灣當然也得投桃報李，蔡政府抓住這個機會，向立陶宛誇下海口，可以購買立陶宛產品，向立陶宛投資，還可以協助其研發晶片，以表達對「台立友誼」的堅定支持。只是幾年過去，立陶宛向台灣出售的產品不但沒有增長，反而是在下滑，投資也不如預期，晶片研發更是海市蜃樓。

立陶宛在東歐算是小國，土地面積不到台灣兩倍，人口數約和台北相當，這3年來著實頂不了也扛不住中國對各方面的制裁，因為選舉和考量本國利益，只好琵琶別抱。正所謂，以利相交、利盡則散，以勢相交、勢敗則傾，偏偏對台灣而言就是弱國無外交，只得任憑被改名，只是瑙賽趕在賴清德520就職前夕表態，會不會把我們的「台獨金孫」變成「台北金孫」！

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