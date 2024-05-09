媒體報導蔡英文總統，將在520卸任前特赦前總統陳水扁，總統府則回應，現階段立場仍是希望陳前總統獲得妥善的健康照顧，並依相關法律規範辦理。蔡英文要特赦陳水扁是探測民意的風向球？還是，劍指與阿扁同是「台南人」、「少數總統」的賴清德？

有論者說：這是蔡英文亟欲在卸任前，為自身凝聚政治能量，鞏固泛英系的黨內資源；一旦確定特赦，蔡英文既可坐收歷史定位，又拉抬英系在黨內的政治高度。這個邏輯是通的，但外在政治環境不對。

通常會做以上的政治布局，是卸任總統的黨淪為在野黨，害怕選舉對手也是勝選的執政黨，對上任政府進行清算的因應做法。換句話說，也就是：如果，現在的執政黨是國民黨的話，那麼蔡英文總統才有特赦陳水扁，以爭取獨派、扁迷來凝聚自己政治能量，甚或得到台獨之女的歷史地位之必要性。

未來的新政府還是民進黨，雖然是少數但卻延續民進黨的執政，蔡英文總統根本沒有必要去特赦陳水扁；再者，蔡英文是美國政府心裡、北京眼裡那個「最配合」美國的總統，而且，蔡英文早已經在賴清德政府裡布好了蔡英文的國安人馬，也沒有需要去爭取獨派、扁迷的支持。

實話說，這不是探測民意的風向球，而是讓即將上任的新總統賴清德知道：民意極度反對特赦陳水扁，並「劍指」與扁同是「台南人」、「少數總統」的賴清德不能學陳水扁：「算我好運當了總統，不然你要怎麼樣？」

也就是，蔡英文總統在暗示賴清德說：「你與陳水扁都是台南人、都是台獨分子、都是少數總統，都不受到美國的信任，你不要與陳水扁一樣做美國的麻煩製造者！」何況，不僅台灣多數民意反對特赦陳水扁，美國也不支持特赦陳水扁。

特赦陳水扁這把劍直指賴清德，準總統賴清德會不會解讀「受到要脅」？會不會看得懂蔡英文的「政治表演」？會不會做一個「聽美國話」的台灣領導人？還是，會像陳水扁一樣：「算我好運當了總統，不然你要怎麼樣？」讓我們繼續看下去吧。

（作者為新黨輿情中心副主任）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※