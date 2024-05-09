通傳會（NCC）人事同意案遭國民黨在立法院程序委員會封殺，被內定將升任NCC主委的現任副主委翁柏宗竟語帶恫嚇，聲稱若立法院不同意任命，導致委員出缺，未來iPhone16、17恐無法上市。民眾黨立委林國成則爆料他接到關說電話，對方稱只要讓翁柏宗當上NCC主委，就會把鏡電視相關的資料交出來。

這真是現代版無恥荒謬、難看至極的「官場現形記」！箝制新聞言論自由、只會護航綠媒的NCC，早已在國人心目中成為最沒有公信力的腐爛機關，現在更因副主委急著想扶正，再創求官醜態的新高點。

曾任NCC委員的立委翁曉玲說，依NCC組織法與內部規定，手機型式審驗可由3位委員組成的分組委員會議審議決定，然後再循內部作業程序，交主任祕書核發公文書，不會發生翁柏宗所說的事情。說白了，翁柏宗就是情緒勒索，讓民眾產生非通過人事案不可的觀感，否則別想用新手機。

至於NCC一路護航鏡電視，還抗拒立法院監督黑箱內幕，在民進黨不再是國會多數後已無法掩蓋，立法院多數決議成立「鏡電視調閱小組」所要的資料，本來就該交出來，主委陳耀祥已為此被送監察院調查；但現在竟然有人說要讓翁升上主委才能實現，只能說這不是太囂張就是太白癡，或者是內鬥，有人故意在製造反感，擋翁上位。

NCC號稱獨立機關，如今卻完全成為執政黨的新聞鷹犬、言論東廠，不僅當初標舉的黨政軍退出媒體成為最反諷的笑話，綠媒與民進黨的相互勾結圖利也讓民主蒙羞。NCC的醜陋必須就此終結，還給台灣民主、言論自由新的生機。