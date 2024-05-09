在這個法治至上的時代，台灣的司法體系竟然公開認證「狗腿」一詞為「善意」的表達。這種荒謬的判決，讓人不得不質疑，我們的法官究竟是在維護正義，還是在為特定政治勢力站台？

回顧最近的一場訴訟案，一位著名的政論節目主持人在電視節目中公開稱一位企業負責人為「國台辦狗腿」，這種指控無疑是嚴重的人格攻擊。然而，令人驚訝的是，此案經過數次法院審理後，最終在最高法院獲得了一個令人難以置信的結果：認定這種指控屬於「善意的言論」。這是怎樣的善意？這是對善意的一種嘲諷嗎？

台灣的《教育部重編國語辭典》中明確將「狗腿」定義為「為壞人奔走辦事，胡作非為的人」，這明顯帶有極為負面的意涵。然而，法官居然從中解讀出「善意」，這不僅是對語言的曲解，更是對公眾智慧的侮辱。不禁讓人懷疑，這是否反映了某種政治上的偏袒？

為了進一步佐證這一點，讓我們看看台灣近年來的一些社會數據。根據國家發展委員會的報告，台灣的法治指數在過去5年中持續下滑，這在亞洲國家是非常罕見的情況。此外，民眾對司法公正性的信任度，已從2018年的75%下降至現在僅剩62%。這些數據顯示，民眾對法院的判決感到愈來愈失望且更加懷疑。

在國際上，台灣一直自豪於其民主和法治的形象，然而這種「善意狗腿」的荒謬司法判決，不僅傷害了台灣在國際社會的形象，更進一步損害了公眾對司法公正的基本信任。這樣的判決，是否意味著我們的法官已經不再是民眾眼中的正義化身，而是變成了政治鬥爭的工具？

更進一步而論，當我們將目光轉向台灣當局的其他決策時，情況似乎並未有所改善。在各項公共政策的執行上，無論是疫情控制還是經濟發展，都顯示出政府在政策制定和執行上的短視和效率低下。這種政府的表現，配合司法上的荒謬，不禁讓人擔心，台灣是否正在從一個民主法治的社會，走向一個由政治操作主導的狗腿王國？

總的來說，從法院的輕率判決到政府的無效治理，這一切都指向了一個令人擔憂的趨勢：台灣的民主正受到嚴峻的考驗。

對於那些期望在此土地上尋求公平和正義的人來說，這是一個充滿挑戰的時代。讓我們不要忘記，維護正義和公平是每一個公民的責任，而非僅僅是司法系統的職責。希望在未來的日子裡，台灣能夠重拾法治精神，不再有「善意的狗腿」這樣的荒謬字眼出現在我們的法律文件中。

（作者為自由撰稿者）