美國最權威的蘭德智庫在4月30日發布了一篇長達120頁的報告─《國家活力再造之來源》，謹言慎行的蘭德智庫，只有在摘要裡講到幾句美國目前的問題，研究主旨在談歷史上的帝國是否能自我重生、再度崛起，研究結論是不太可能、但有機會。

這份研究報告是提醒美國朝野，敵人不在外面，在自己國內。報告指出，美國國內面臨嚴重的經濟競爭力問題，攸關美國是否能長久擁有世界霸主地位。這些問題包括生產力低落、人口老齡化、教育程度低、以及自私的精英利益輸送、財富差距太大。

美國生產力低落，這問題從沒有正式大規模討論過。美國員工沒有「拚命」這個字彙，從台積電在亞利桑那州設廠，曲折迂迴，員工難訓練就可見一斑。亞利桑納州廠原預計2024年投產，目前已改到2025年，美方工程師抱怨公司上下階層嚴明、制度僵化；來自台灣的資深工程師卻認為，美國同仁欠缺專注奉獻、服從的特質。張忠謀在美國曾談到，如果一部機器半夜壞掉，在美國要隔天早晨才能修好；但在台灣，工程師半夜接到電話就會立刻出門修好機器。

美國教育水準也大有問題，很難想像第一大國的國民，教育水準竟有如此天壤之別。例如美國25歲以上人口，竟然只有23％的人大學畢業，14％有碩士或博士學位。而今天美國有的職缺，多是新科技或AI，都需要大學畢業以上的學歷，高中學歷的只能做低端服務業或失業，所以美國華麗的就業數字下是滄桑的。M型社會固化，個人很難有向上流動的可能性。

美國的人口結構也開始高齡化，10年間65歲人口就增加了1/3，不僅影響勞動參與率，也讓原本昂貴無比的醫療花費愈加高昂，成為美國負債的重中之重。5月4日，美國密蘇里州76歲居民維格斯因付不起72歲妻子的洗腎及各種慢性病醫療費，在醫院親手將病妻勒死，實在慘絕人寰。

而最令人擔心的是美國兩極政治，已無迴旋空間。自私的精英，包括政府和企業高層忙著自肥、利益輸送、結黨營私，引發美國的政治僵局，讓改革難上加難。

蘭德舉例，美國曾經自我重生過，19世紀末，鐵路、石油等多數行業被壟斷，腐化、投機盛行，12％的家庭佔有全國90％的財富，幸虧朝野人士倡導進步運動，老羅斯福總統響應，制定反托拉斯法，防止企業壟斷，賦予女性參政權、改善教育，提高人民的教育水準，為美國二次大戰後的世界霸主地位，立下堅實基礎。

蘭德這份報告認為，衰落並不一定是直線下墜，美國現在還有迴旋空間，但是要大幅改革選舉、教育及醫療制度。最迫切的是讓民眾認知這是改革的關鍵時刻，而不是只是指摘移民及中國搶去了自己的飯碗，也要促使立法者及執政者往社會公義方向邁進。

再過十天，就是賴清德就任總統日，除了兩岸關係外，台灣的問題其實和美國差別不大，同樣是精英利益輸送、高齡化社會、教育不敷企業需求等問題，但是人民意識到這些問題了嗎？執政者願意改革嗎？連立法院邀請總統到立法院報告，立法委員享有調閱權都難過關，何況大幅改革。台灣要如何成為更公平、更開放的國家呢？

（作者為資深媒體人）