藍白立委欲在520前赴太平島視察，竟遭民進黨立院黨團質疑此行是要為中國大陸「助威」，還稱此行可能會向國際釋放「錯誤信息」，令人詫異。從地籍論，太平島自2009年起便劃歸高雄市旗津區中興里第18鄰。2016年8月蔡英文上台不久，時任高雄市副市長的陳金德還曾率高市府官員偕內政部前往視察。當時，並未見綠委對自家人視察轄內國土存有異聲。

從地緣政治動態來看，儘管連月以來中國大陸和菲律賓圍繞仁愛礁角力不斷，但雙方在激烈對峙中仍有節制，均無意上升為衝突。菲律賓總統小馬可仕日前更明確表態，稱菲方無意用水砲反制陸海警船，避免擦槍走火的用心甚明。此外，在美菲澳三軍甫於距離恆春僅219公里的巴丹島實施反奪島軍演、隱為台海激盪預作準備之際，由立法院產生的新民意前往太平島，宣示台灣公眾對於南海、台海和確保區域和平穩定的主張，豈不正是在夾縫局勢和各方關切甚殷下，發出台灣自己聲音的最佳時機？

當然，民進黨此次對立委赴太平島視察「過敏」的主要難言之隱，還在於台灣與南海諸島的法理脈絡。二次大戰後的1946年12月，戰勝國中華民國派出太平艦、中業艦等開赴南海，進駐接收戰間曾遭日軍短暫控制的南沙群島以來，國府對太平島的控制和主權行使便延續至今。即使後經國共內戰和國府遷台，這一法理和歷史延續性並未改變。迄今，台灣作為南海問題聲索之一方，依據的也還是1947年12月由內政部公布、畫有U型11段線的「南海諸島位置圖」。這一法理立場歷兩蔣、李扁馬諸朝皆未變更或放棄。蔡英文在2016年12月以總統身分出席「收復南海諸島70周年紀念特展」時也重申並肯認了歷屆政府的立場。

如今，在蔡賴政權即將交替的敏感時間點，民進黨團卻反對國會對南海領土進行視察，其肇因是不願意提醒社會公眾：台灣之所以與相距1600公里之遙的太平島存在今日的聯繫，仍立基於1949年以前，中華民國政府曾代表整個中國行使主權權利的歷史延續性。而這正是民進黨希望台灣社會忽視和自我否定的一段DNA。

而民進黨亟欲與美國配合、向台灣自家人施壓的更深層次關鍵，則在於1947年國府畫設的11段U型線。一旦台灣同意對1947年所畫之U型線的主權法理詮釋做出退卻、虛化弱化乃至於徹底放棄，將大有助於美菲等各方，釜底抽薪地攻擊大陸方面繼承民國時期U型線所提出的9段線主張。這早是美方自馬英九時期便頻頻施壓台灣，但迄今未實現的陽謀。吳思瑤等綠委就太平島視察事向藍白發難，看似僅是朝野間的蝸角之爭，但同時也是在為賴政府一旦考慮配合美方壓力、大幅變動中華民國政府的南海主權主張與修改歷史論述口徑來測風向，試水溫。面對此環環相扣的盤算，藍白立委豈又有退縮不去之理？

縱觀近來美方除不斷加持軍事籌碼，強化美國與區域盟友應對台海有事的物質和心理準備外，在國際法層面對北京發動挑戰之舉也日益頻繁。日前拜登政府舊案新炒，再稱聯大第2758號決議文「不構成聯合國對於台灣最終政治地位的立場」。姑不論美方只談決議文的字面措辭「沒有提及台灣」，是如何無視於1971年爭奪中國代表權之一方，本身即派自台灣，決議又怎會與台灣無涉的時空脈絡。光從現實的工具效用來看，美方打算用以下幾條邊界線，畫出台灣國際活動範圍的布局日趨浮現，即：維持不支持台獨的安全底線；但鼓勵各國各自詮釋其一中政策以連番挑戰大陸；否認聯大2758號決議對各國與台灣打交道存在囿限；在聲稱維持其一中政策之際，又不憚於更鮮明地質疑中國大陸對台灣的主權立場。這一連串日趨機巧複雜的變化球連連向台灣拋來，藍綠白朝野三黨做好準備了嗎？

（作者為資深媒體人）