近傳，蔡英文總統卸任前要特赦前總統陳水扁。各界反對聲浪不斷，此際，讓我們看看現成的韓國例子或許可以借鏡。

韓國歷屆總統不分黨派每年都依法施行特赦。因為這是總統的權限也是特權。政黨輪替的最近一次是，前總統文在寅下台前特赦前總統朴槿惠。文在寅是民主黨，朴槿惠則屬國民之力黨，2人不僅曾是總統競選人，並且也是政敵。

文在寅卸任之前有兩位前總統關在牢房。一位是朴槿惠，另一位是李明博。然而，只特赦朴槿惠一人，並未包括李明博。其主要原因是，朴槿惠大法院（台灣的最高法院）的判決已定讞，所以文在寅依法給予特赦，李明博則遲遲到了尹錫悅上台後才獲得特赦。

一般來說，韓國的「特赦」中規中矩。特赦日子大部分選在新年、三一節、光復節等國家節慶日，有時，還包括企業家三星會長及一般政治人物，人數也有上千人不等。尹錫悅執政後已有四次特赦。

問題是，至今蔡英文不敢清楚講出特赦的理由，卻透過媒體先行放話，令人無法理解。可見，不敢在正大光明的太陽下，說出為什麼要在臨走前特赦的真正原因，只會「加密」和偷偷摸摸。

大家都知道，陳水扁下台後一直與司法纏鬥，也從未放棄手中緊緊抱住的「贓款」。若陳水扁保外就醫時間與真正在土城牢房時間比一比，國人也可清楚知曉，保外就醫等於特權享受，蔡政府卻閉眼配合。

現在國人不禁在問，陳水扁的司法程序完全結束了嗎？「8億元」還是11億元由政府沒收進帳國庫了嗎？不幸，迄今，台灣人民不明白這些「錢的流向」，以及最後判刑多少年等，蔡英文應向人民提出說明及交代。

前次，蔡英文在總統府只邀請有8席立委的民眾黨主席柯文哲吃飯，卻獨漏擁有更多席立委的國民黨主席朱立倫，很多人覺得這動作奇怪。蔡英文給柯文哲摸頭，不是為了假博士論文的問題嗎？

也許陳水扁知道蔡英文博士論文的一些秘密，蔡英文要在下台前夕提出交換的最佳禮物是，將特赦送給陳水扁，讓頭痛的事就交給即將上任的賴清德去挨罵，自己卻高飛九霄雲外。

有趣的是，韓國民主黨對司法人員的多起起訴與判決不滿，決定在新國會提出改革方案。不僅要藉設立特偵組重新調查，還要懲處司法人員，目前最倒楣的是檢察署，擬改為「起訴署」，不再負責偵查業務，將檢察官權限縮小。

萬一蔡英文臨走丟下特赦阿扁案，這堆「爛攤子」勢必要賴清德接手，將來就成為賴清德的施政包袱。此刻，賴總統要不要及時出來阻止？

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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