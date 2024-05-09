蔡英文總統任期即將結束，她並沒有因要卸任就安分守己，反而是行程滿檔，更趁機拋出充滿爭議的話題，擺明就是要博取新聞版面，深怕大家忘她的存在。一開始說要成立智庫協助台灣外交政策研擬，接著又拋出特赦陳水扁這個爭議話題，由此可預見，蔡英文卸任後並沒有想回歸民間，反而趁此時機，積極尋求在政治與外交等相關事務上持續發揮影響力，恐怕未來賴政府諸多政策背後都會看見蔡英文的影子。

蔡英文選在此時放風聲說要特赦陳水扁，著實令人搖頭，蔡英文有8年時間可以處理陳水扁特赦案，卻選在下台前10天才說要研擬特赦，在此刻將此爭議檯面化，用意就是要制約賴清德，給賴清德一個下馬威。

但筆者在此也要鄭重呼籲，民進黨不要把全民當白癡，陳水扁是因貪汙等諸多弊案鋃鐺入獄，不是因維護台灣公平正義遭受政治迫害而入獄，如今大喇喇地將陳水扁除罪化，就是鼓勵官員有樣學樣，促使更多貪汙腐敗行為產生。

而且特赦陳水扁的新聞一出，就有高達85%的民眾表態堅決反對，網友們更激烈表示，蔡英文沒剩幾天就要卸任，有何權力可以特赦別人？

畢竟陳水扁一直對外號稱說自己有病，但民眾卻看到陳水扁不僅主持政論節目，還站台輔選，更能接受記者訪問針貶時事，並且簽書募款，還走上街頭為兒子上凱道抗議，上法院幫女兒打醫療疏失的官司。看不出陳水扁有任何生病跡象，但蔡政府卻又任由陳水扁延續保外就醫期限，嚴重踐踏司法尊嚴。

隨著賴清德公布內閣人員名單，在國防和國安領域，仍主要由蔡英文時期的核心團隊持續掌控，雖號稱政策上延續蔡英文路線，但說白了就是賴清德走不出蔡英文的格局制約。若賴清德上台後壓不住陣腳，蔡英文就等著上演垂簾干政的權力大戲。蔡英文不會隱退政壇，而是開始以不同方式展現政治影響力，這會導致台灣走向雙重領導人的格局嗎？（作者為民眾黨中評委）

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