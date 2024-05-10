因一部電視劇到上海，而後的學習生活又讓她留在上海，這便是應惜裕與上海的奇妙緣分。

應惜裕來自台南，目前是上海締詩齒科的一名牙醫，2015年來到上海交通大學求學，完成學業後便留了下來。在台灣時，應惜裕迷上了一部大陸電視劇《愛情公寓》，電視劇中對上海的描繪，建立了她對上海的初印象，並在她心中種下了想到上海看看的種子。

實際上，應惜裕對大陸的認識最早源於她的父親。應惜裕讀小學三年級時，父親到深圳工作，年紀尚小的她經常聽父親說起大陸。應惜裕坦言：「小時候就一直對大陸有些嚮往，但都沒有機會來。」

考大學時，有些小叛逆的應惜裕，不想在離家近的地方讀書，父親建議她選擇大陸的學校試試。於是那顆深種心中的種子開始發芽，上海也自然而然成了她的第一選擇。

「當時其實還蠻前衛的，台南那邊蠻少學生來大陸求學，我當時也是我們那一屆唯一一個來大陸讀書的人。當然我也很幸運，大陸學校對台灣學生的政策非常友好，所以入學的整個過程很順利。」應惜裕回憶道。

應惜裕遊玩時自拍。( 張亨偉 攝，作者提供）

應惜裕至今仍記得，第一次來上海時就感覺「很驚艷」。藉著入學前面試的時間，應惜裕迫不及待來了一場上海「深度遊」，打卡外灘景點，漫步梧桐樹街道……在應惜裕的高考志願中，上海並非唯一選擇，但這趟旅程，堅定了她走出舒適圈，獨自「闖蕩」上海的信念。

應惜裕說：「因為電視劇所以對這個城市有一些瞭解，但實際來到之後，會發現風景比電視上看到的更具浪漫氣息，人文也帶給我不少新鮮感，後面在這裡遇到的同學和老師也都很友善。」

應惜裕讀完本科後，繼續留在上海交通大學深造，進而在研究生畢業後留在上海工作。在求學時的寒暑假，她還經常以志願者的身份，通過線上線下的方式，到高雄和台南的大學進行演講，向台灣學生介紹在大陸的學習經驗。

大學時期，應惜裕的3個室友都是上海人，畢業後，她們仍然保持著親密的友誼。「我們之間的感情很好，上學時週末會一起出去玩，現在上班了我們仍然會一起調休，然後出去吃飯、逛街、泡湯。」應惜裕表示。

除了人文風景，提及留在大陸的原因，應惜裕認為，「在上海從事牙醫工作會比在台灣更有發展潛力。」應惜裕很早就注意到，由於台灣人口基數較少，牙醫已經飽和，但上海除了本地的患者，還有更為國際化的市場，相應的設備和技術也更新換代很快。

目前，應惜裕的主要工作內容是進行牙齒矯正。對於未來，應惜裕有著清晰的規畫：「矯正醫生最大的特點是患者治療週期很長，因為每個患者可能需要2-3年時間，久一點的甚至要5年，所以我更期待的是，自己可以在這個競爭激烈的環境中，不斷學習和進步，在這裡找到自己的一片天地。」（王路）

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