訪問法國是大陸國家主席習近平歐洲行第一站也是最重要一站，習近平不但得到法國總統馬克宏高規格與溫馨的接待，還與法國發布4個聯合聲明並簽訂18項協議，可謂成果豐碩，更重要的是兩人對國際大局取得的共識。總結起來，習近平訪法最重要的任務是處理當前3場戰爭問題：持續兩年的俄烏戰爭、中歐日漸升高的貿易戰及美國主導下對中國的「新冷戰」。

展現推動和平的意願

關於俄烏戰爭，在習近平抵達前，法方就表示俄烏局勢是兩國元首會談重點。習近平對法國總統馬克宏重申，中國既不是危機的製造者，也不是當事方、參與方，但中國沒有隔岸觀火，而是一直在為實現和平發揮積極作用。習近平並「暗批」美國利用烏克蘭危機甩鍋、抹黑第三國，煽動「新冷戰」。

中國雖未在軍事上支持俄羅斯，但在經濟上幫了不少忙。剛剛就職的俄羅斯總統普丁宣布將於下周訪問北京與習近平會面，一般咸認，習近平對俄烏戰爭的停火還是有相當的影響力。而且法國外交人士說，習近平明確表示，北京無意向莫斯科提供武器，並準備就企業為俄羅斯提供軍民兩用物資情事展開調查，馬克宏對此表示歡迎。

習近平還呼籲，巴黎奧運會期間全球停戰。馬克宏此前就曾表示，希望今年7月、8月巴黎舉辦夏季奧運會和殘奧會期間實現全球停戰，他對習近平的支持表達感謝。當然，能否做到還有待觀察，至少兩國領導人表現出推動和平的意願。

在處理中歐貿易戰方面，法國為了表現歐盟的團結，加大談判壓力，邀請歐盟執委會主席馮德萊恩同時抵法，舉行中法歐領導人三方會談。馮德萊恩向來被認為是對中「強硬派」，在對習近平的會談中可以扮黑臉的角色，化解法國對中軟弱以圖謀私利的質疑。

馮德萊恩表達歐盟對於電動車、鋼鐵等受到大量補貼的中國產品大舉湧入歐洲的態度，還呼應美國批評中國「產能過剩」的說法，並要求中方提供公平市場准入。習近平則回應，不存在所謂「中國產能過剩問題」，強調中歐合作的本質是優勢互補、互利共贏，應該透過對話協商妥善處理經貿摩擦。

拆解新冷戰同盟體系

目前看不到北京對歐盟有明顯的讓步，但是雙方反對保護主義的立場還是一致的。基於短時間內恢復中歐投資貿易協定審議的機會不大，北京改採各個擊破方式，與不同國家不同產業進行協商。所以在中法歐峰會經貿議題雖然沒有進展，但是與法國在農產品與酒類進口上做出開放與讓步，給馬克宏帶去伴手禮，對未來中歐貿易摩擦增添潤滑劑。

在鼓勵歐洲戰略自主反對「新冷戰」方面，就更是投馬克宏所好。馬克宏日前才在巴黎索邦大學做出慷慨陳詞的演說，表示歐洲不做美國的附庸。馬克宏素來以戴高樂傳人自居，主張建立歐洲人的歐洲，希望在變動的國際格局中，歐洲能夠成為其中具有影響力的「一極」。對馬克宏來說，中國不只是貿易夥伴，更是借力使力的關鍵樞紐。

北京當然知道法國細膩且高調接待習近平的真正用意，也願意助其一臂之力。因為北京認知到，美國偕同其盟友共築「新冷戰」高牆，改變了冷戰後有利於中國崛起的和平環境。北京唯有拆解這個「新冷戰」同盟體系，才能在中國和平崛起與民族復興之路上穩步前行，幫助歐洲走上「戰略自主」之路符合中國利益。

3場戰爭環環相扣，俄烏戰爭加速了世界的破碎化，美國利用這場戰爭重整北約，加強了對歐洲的控制，打壓了歐洲與中國的經貿關係，朝向對中國發動「新冷戰」的方向走去。化解這3場戰爭的破口就是歐洲，尤其是法國。當法國不再追隨美國的「新冷戰」旗號，與中國恢復自由貿易機制，反對美國保護主義，實現俄烏停戰的歐洲利益，重建聯合國的威信與治理能力，對歐洲、對中國都是好事。