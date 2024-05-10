蔡英文總統即將卸任，她將特赦陳水扁的傳聞甚囂塵上，民間一片罵聲，期期以為不可。陳水扁貪汙情節嚴重，傷害官箴，損害台灣形象，至今不認錯、不道歉，保外就醫以來踐踏法紀，而且貪瀆案件未完成審理。如果給他特赦，於法不合、於理相背、於情不容，徒然留下歷史罵名而已。

貪汙案未審結不能特赦

陳水扁是中華民國第一位政黨輪替的總統，這也是他歷史評價僅有的資產，而他涉及多起貪腐、洗錢案件，則將遺臭青史，難以漂白。如果還有特赦他的理由，只有一個，那就是同屬民進黨，蔡英文把握職位的最後階段，利用總統的特權給自家人謀福利。

政府一路善待陳水扁，馬英九基於促進政治和諧考慮，核准陳水扁保外就醫，陳水扁沒有一句感謝的話，沒有一點懺悔的意思表達，甚至沒有一點尊重法紀的自我約束，視保外就醫的規範如草芥。他不顧勸阻，出席募款餐會、出席新書發表會、選舉站台助講，去年還為了洗錢罪納入《選罷法》的「排黑條款」而公然上街抗議。實際上，他身上還有因為保外就醫停審而未審結的4案，但他依然我行我素，與自由人無異，這無疑是對法治的蔑視與糟蹋。

陳水扁得以保外就醫，在外妄自違背規範而未予處置，原先是為政治和諧，後來則是政治包庇，如果再予特赦，則是政治與法治的墮落。依法而言，案件未審結就不能特赦，由於停審未結還有4案，所以從馬英九到蔡英文兩任總統無法給他特赦，這個理由沒有消失，沒有道理因為蔡英文即將卸任就昧然不顧，更沒有理由因為新總統上任就利用特權而踐踏法律。

不論特赦陳水扁是由蔡英文還是賴清德完成，都無法給司法一個交代、無法給全民一個有說服力的說法。雖然特赦只是免除特定罪刑之執行，依法陳水扁還是有罪在身，但他不肯重回法庭為自己辯護，只想靠政治免除其罪，這是吃定司法。蔡英文或者賴清德如果同意我們的司法被阿扁吃定，必將引起多數民眾憤怒，未來將付出重大的政治代價。

扁家貪汙所得已經有3億元沒入國庫，還有8億查扣中，包括瑞士政府凍結的1千萬美元，民進黨政府應該不敢發還扁家，或許為了平息眾怒，還可能要追回這10億餘元的贓款。但這都於事無補，司法白白被糟蹋了，豈是金錢補償得了的？而且特赦他，必然無助於政治和諧，畢竟他犯的是國法不容的貪瀆罪，沒有一絲一毫的政治整肅或鬥爭意涵，特赦反而將使政治對立更加激烈，因為這是執政黨基於一黨之私而為的不義之舉，反對者眾，他們將因此而更痛恨民進黨。

縱放罪犯難消藍綠對立

近來還有民進黨人士稱特赦陳水扁可以「消除藍綠對立，建立和諧政治環境，帶給國內政治穩定與安撫部分人心」，這個說法完全是癡人說夢。多數民意無法原諒阿扁的貪汙罪行，也想不到可以寬恕他的理由，當局如果還要為特赦他而找理由，將無法獲得多數善良守法民眾的認同。

陳水扁保外就醫並未讓馬英九促進政治和諧，儘管安撫了一小部分人心，但更多人眼看阿扁趴趴走，從事政治活動，更加氣憤難平，如何能消弭藍綠對立？在多數人看來，這是公道遭到踐踏，如何能增進政治和諧？而且，特赦一個不認錯、不道歉的人，言外之意是司法有錯，而罪犯是無辜的，這又是完全背離事實，怎麼可以如此厚待阿扁而輕賤司法？

就法而言，審理扁案展現司法獨立他所涉及的龍潭購地收賄案、元大併復華收賄案、101前董事長陳敏薰買官案以及海角洗錢案，貪汙罪行清清楚楚，他居然聲稱自己是在「政治辦案」下受到了冤枉栽贓。這種態度，如果還特赦他，就是在法理上承認司法被政治操控；就事理而言，這就是認可貪汙與洗錢，否定司法追訴的正當性，這豈是天理人情所能容？

處理陳水扁特赦問題必須超脫政黨立場，不容基於寬待本黨人而違背法理，否則將觸犯眾怒。在多數民眾看來，即使不把阿扁抓回牢裡，至少應讓他的另4起貪瀆案審理完成，讓他的罪行昭然於世，以啟公務員戒懼之心，然後再考量特赦之事。捨此不為，竟興起特赦念頭，真是不知司法正義為何物，罔顧民眾的道德標準與真實感受。這個大謬不然的想法應該徹底揚棄！