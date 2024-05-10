民進黨連續執政將進入第9年，不少民眾出現「審美疲勞症」，對新政府不敢太期待，唯恐受傷害。但跡象顯示，520賴清德上任後可能會有些不一樣，特別是能源及兩岸政策。民眾對10天後的賴政府，真能期待嗎？

第一個可能的變化是能源政策。和碩董事長童子賢近期不斷呼籲啟用核電。「非核家園」是民進黨的「神主牌」，蔡英文執政8年不顧缺電堅持廢核。但賴清德原先屬意的閣揆童子賢何以敢直言「核二、核三延役、核一、核四引進OL3核電廠」？極有可能是賴清德授意，否則賴上任後若突然轉向，綠營內部恐難以接受。

童子賢指出不靠核電減少碳排，全球都無法在2050年達到淨零碳排；若改用新型核電廠如OL3，未來電價可大降30%。「非核家園」可能大轉彎，證明民進黨過去能源政策的大失敗，但至今經濟部及台電仍死鴨子嘴硬，指桃園4月停電35次「與缺電無關」。

其次，兩岸關係可能出現轉圜餘地。在「馬習二會」上，大陸國家主席習近平提出「中華民族共同體」令人驚喜；「馬習二會」之後，北京也明顯鼓勵兩岸民間大交流，顯示民共交流似有望進行。國民黨立院黨團總召傅崐萁日前訪北京，陸方也釋出鬆綁陸客觀光、農漁產品輸陸的利多，並呼籲台灣盡快全面恢復海空直航。

更重要的是，賴政府似乎已做好「接球」的準備。去年4月大陸對台進行貿易壁壘調查及ECFA後續的協商，或許兩岸政府有可能討論解決。賴清德說自己是「務實台獨工作者」，若新政府表現善意，回應民意，「台獨」這兩字的階段性任務也將告終了。