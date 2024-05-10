據報載，蔡英文總統將趕在任期的最後數日，特赦判刑定讞的貪汙犯前總統陳水扁，筆者對此深感荒謬！

須知，陳水扁前總統目前除了國務機要費案（貪汙1.5億元）是因為立法院特別修法而無罪外，其他已有4案判刑定讞，其中包括龍潭購地案（收賄3億元）、101董事長人事案（收賄1千萬元）、國際洗錢案（7億元）、二次金改元大併復華案（收賄2億元），光是此部分的收賄金額即超過12億元。

而由於陳前總統宣稱身體不適，導致法院暫停審理的案件，尚包括二次金改國泰併世華案（收賄3億元）、教唆馬永成和林德訓偽證案、侵占1.7萬件機密公文案、洗錢案（陳敏薰案及國泰併世華案之不法所得），陳水扁既然不願意面對司法，又如何能要求總統予以特赦？

筆者必須特別強調，陳水扁的國務機要費案，其中要求國務機要費補貼的單據中竟然包括女兒陳幸妤的女性用品、兒孫護照費用、1500萬元的SOGO禮券及價值百萬的鑽戒，這些顯然都跟「國務」無關，而是拿家族消費發票報公帳，民進黨之前仗著國會多數暴力修法為陳水扁脫罪已經夠無恥，現在蔡總統還要特赦陳水扁，就更讓人憤怒。

誠然，特赦是總統的權力。但是，特赦權力的行使，必須與蔡總統及民進黨的政治承諾相對應。蔡總統曾多次強調，民進黨的核心價值就是「清廉、勤政、愛鄉土」，結果面對民進黨創黨以來最大的貪汙犯，蔡總統不但任內8年都放任陳前總統以虛構的健康因素在監獄外趴趴走、主持節目、變相助選，現在在任期結束前，居然還要直接予以特赦，豈不是證明民進黨的核心價值其實是「汙錢、亂政、愛阿扁」？

更何況，蔡總統兩次競選，從未告知選民將特赦阿扁，如今卻在任期結束前拋出此一議題，不但背棄了對選民的清廉承諾，更是意圖規避國會的監督，嚴重違反民主政治以及責任政治的基本法理。

筆者認為，蔡總統如果要特赦陳前總統，必須建立在以下的基礎下：一、陳水扁前總統必須要清楚地承認相關的犯罪行為，並且向全體國人致歉；二、陳前總統必須繳回所有的犯罪所得（不論是已經判刑定讞或是仍在爭訟中）；三、蔡總統必須對背棄「清廉」的承諾，向國人致歉。

為求亡羊補牢，筆者建議立法院應立即制定「總統權力行使法」，針對總統的赦免權、人事權、國家大政方針決策程序等事項，不論是權力行使的程序，或是相關權力行使的條件，都予以具體明確的規範，以免未來再發生類此總統濫用赦免權而謀求個人或政黨私利，並破壞司法公正以及清廉政風的情形。

（作者為中華民國法律政策協會副理事長）