國民黨立法院黨團決議集體缺席賴清德的520總統就職典禮。國民黨團書記長洪孟楷表示，當天黨團會在立法院作公務；文傳會主委李彥秀則說，賴清德應更誠懇溝通，朝野和解的關鍵不是在野黨立委要不要參加就職大典，而是執政黨應釋出更多善意。

藍營這次形同杯葛的行動可說是一個很有意思的思維。平心而論，藍委們的態度完全正確，但在作法上卻略嫌粗糙，應可思考採用更好的表態方式，以免賴清德與其前任一樣撒潑耍賴，甚至還倒打國民黨一耙。

不得不說，賴清德是個奇葩，在依《中華民國憲法》競選中華民國總統時，就採用和蔡英文總統一樣的說法──「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。這是一個不可能存在於《中華民國憲法》架構中的陳述，因為中華民國與中華人民共和國所宣示的領土主權範圍完全重疊，這種說法等於一口氣放棄了《中華民國憲法》所規定領土的99%。更不要說賴清德還曾在出任行政院長時，於中華民國立法院中公開宣示，他就是一個「務實的台獨工作者」。以當前形勢看，如果賴宣稱他這種放棄憲法領土主權的作法「是獲得人民同意時」，兩岸關係必陷入混亂且難於處理。

所以這樣一個不知道怎麼詮釋、看待《中華民國憲法》的人出任國家元首，說不讓人擔心是騙人的。所以藍委們不出席賴清德的就職典禮，其理由完全正當。

但從另一個角度來看，正因為賴清德不尊重《中華民國憲法》，所以除了消極不出席520總統就職典禮外，其實國民黨可以有更細膩的作法。

例如，既然大多數人民都擔心賴清德會繼續走向分裂國家的台獨之路，那作為最大在野黨，藍委們就可以要求賴清德公開表態，甚至就在就職演講中公開聲明，他必定遵守《中華民國憲法》所規定的領土主權的完整，並且是原汁原味的憲法第4條規定，中華民國的領土「依其固有之疆域，非經國民大會之決議，不得變更之」。如果賴不肯公開就此表態，國民黨立委自然可堂而皇之的公開杯葛。

這樣的要求有理有據，因為賴清德是一個對抗《中華民國憲法》的「前科犯」，曾在總統大選辯論會上說出「中華民國（憲法）是災難」，如果他上任時不能承諾他會是一位遵守《中華民國憲法》的「總統」，那麼身為民意代表的藍委們自然有權杯葛他的就職典禮，這也不是任何外部勢力所能干預的。

藍營對民進黨和賴清德的鬥爭，必須緊緊依託在《中華民國憲法》的基礎上，千萬別讓賴總統逃離此一議題與戰場，否則容易被綠營說成是一個低級的政黨鬥爭手段，這會讓藍營的行動失焦，甚至變成一場烏賊戰。

（作者為資深媒體人）