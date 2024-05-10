準總統賴清德520就職，總統府侍衛長將由陸軍副參謀長邵智君少將出線，並晉任中將。近3任總統的首位侍衛長，有2位升上將，邵智君成為賴清德首位侍衛長，賴如果4年後連任，邵智君又表現出色，很有機會升上將。

早年的總統府待衛長相當有權，不僅是御前帶刀侍衛的角色，在國家遇危難時，可以直接掌握首都衛戊兵權。現在雖然權力沒這麼大，只是負責總統的特勤維安工作，但是當侍衛長的好處就是能與總統天天接觸，對升遷大有幫助。

從2000年算起，陳水扁、馬英九與蔡英文3任總統，共計任用17位侍衛長，其中有5位升上將，包括余連發、彭勝竹、鄭德美、劉志斌與鐘樹明。這5位能升上將的共同點都是在總統首任期間任用，而這3位總統都順利連任，所以第1任晉用的侍衛長經過軍中歷練，也到了可升上將的時間，如果獲總統信任，就有機會升遷。

像余連發是陳水扁首任侍衛長，劉志斌是蔡英文首位侍衛長，都升了上將，反而是馬英九總統首位侍衛長陳添勝並沒有升到上將。較特別的是，在總統連任後擔任侍衛長的將領，沒有1位升到上將。這有兩個原因，一是總統卸任時，侍衛長的經歷與年資還不到升上將的時間，另一個可能原因是，前3次總統都是政黨輪替，舊任總統用的侍衛長，新任總統沒有照顧的必要，甚至可能會有排斥心理。

所以侍衛長想升上將，最好是在總統第1任做。不過，這次賴清德與蔡英文是同黨，蔡英文第2任所用的侍衛長，軍中未來發展仍有可能。

近幾任侍衛長中，做得最風光的是陳水扁首位侍衛長余連發。余與扁剛好投緣，余連發還會帶扁微服出巡，加上扁畢竟第一次當三軍統帥，對軍務陌生，扁在府內要問些軍中人或事，余連發成了最方便的諮詢對象。

按慣例，新任總統就職當日，簽署發布的第一道軍中人事命令，就是總統府侍衛長的派職令。陳水扁因是民進黨第一次執政，他又主張台獨，當立委時修理軍方毫不手軟，軍中根本沒人願意去當他的侍衛長，余連發是半推半迫去的，最後反而升了上將。

不過，馬英九任內的侍衛長升遷際遇卻各自不同。馬英九的第1任侍衛長，挑的是空軍的陳添勝，做了1年多，突然換人，並派了個待 退的國防部長辦公室參事職位。馬英九任內挑的侍衛長升上將的，只有第2位侍衛長鄭德美。

蔡英文是台灣第1位女總統，當選之初，是否選用女性的御前帶刀侍衛一度受到關切。女總統配女侍衛長，話題性十足，但蔡英文首任侍衛長任用劉志斌，後來當海軍司令，現任職國防大學校長。