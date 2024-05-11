和碩科技董事長童子賢近期多次受訪時提及，核二、三廠若延役，且將核一及核四的場址鏟平，引進芬蘭新型的OL3反應器，將可讓我國核電占比提高至30％、甚至達到32％，並可讓電價調降3成。

童子賢以企業主的身分，向政府提出調整能源政策的建言，對象當然不會是蔡政府，而是直指對核能一直展現若即若離態度的準總統賴清德。曾是傳聞的閣揆人選、同時身兼民進黨智庫「新境界文教基金會」副董事長的童子賢，此時甘冒大不諱，拋出正面衝撞民進黨「非核家園」黨綱的說法，背後原因應不單純。不過，檢視賴清德以往的作為與發言，答案也許就不揭自明了。

經歷2017年的「815全台大停電」事件後，時任行政院長的賴清德不顧環團反對，在2018年2月決定讓停轉超過一年的核二2號機再轉，藉以紓解當年夏天的缺電危機；同年11月他更公開坦承，「如果要以空污為標準，最好的能源就是核電」；到了2023年5月，身份為總統參選人的賴清德又說，「規劃把已停機的核能機組，維持未來緊急使用的可能，以備不時之需。」童子賢從民間丟出「返核」風向球，加上即將就任經濟部長且同為智庫董事的郭智輝，至今並未表態反核，種種跡象或可視為賴政府能源政策可能調整的下台階。

回歸供電占比與電價調降的現實面，核二、三延役加上新核電機組設置，便可一舉提高核供電占比至30％至32％嗎？電價又如何可以因此調降3成？

首先，若只有核二、三延役，核電占比到了2030年將僅10％左右（預估屆時的全國發電量為3,150億度），為達成30％的目標，發電功率為1,600百萬瓦的EPR（OL3的正式名稱）機組，至少需要新增五部。不過，如果核一加入延役行列，且核四得以重啟，核電占比可達20％，此時只要新增三部EPR機組，占比便可進一步提升至32％。更重要的是，不管是新增五部或三部EPR機組，核一與核四的場址都不需要鏟平，因為全台四座核電廠內早已預留了總共十部新增機組的空間。因此，真要達到30％以上的核電占比，續用四座既有電廠，同時搭配三部新機組，將是最快、最佳的解方。值得一提的是，EPR與核四使用的ABWR都是屬於安全性更高的加強型第三代（Generation III Plus）與第三代核電機組，都有核電廠商轉應用中，不必有所偏廢。

在電價方面，依據台電2023年的自編決算，每度核電成本為1.39元、每度煤電成本為3.43元，而台電同年的每度平均電價為3.07元。據此，核一、二、三廠合計415億度的年發電量，每年可幫台電淨賺758億元，如果再加上因而少用高價燃煤電力省下的150億元超支金額，年收益超過900億元。以此收益規模，數年內弭平台電的累積虧損並讓電價調降3成、甚至更多，都非難事。

另一方面，EPR及核四機組加入運轉的初期，營運成本必然較高，抑低電價的效果或許不會很明顯，但商轉數年後，俟營運步上軌道，發電成本便會下降，經濟效益自然浮現。

除了經濟角度的論述，童子賢在兩周前也曾說過，「地球暖化是人類公敵、核能不是」。從30年前反核轉而挺核，他的思維變得深廣。不過，童子賢的表態並非特殊個案。事實上，為了2050淨零碳排的目標，世界各國正不遺餘力地推動各自的能源轉型，其間不難發現，擴充核能幾已成為共同選項。這股挺核浪潮從去年11月的聯合國氣候峰會（COP28）開始，延續到今年3月35國參與的首屆核能峰會。緊接著，本月初的G7工業國會議後，發布了一份共同聲明，承認核能為潔淨能源，可以解決氣候危機，提升全球能源安全；就連會員國之一的德國都承諾，即使不選擇核能，也不再反對核能。

兩相對照之下，童子賢近日對於核能的明確表態，其實是順應了全球潮流。眼前迫切性在於，我國的能源政策再不做調整，除了大規模減碳無望，企業最在意的供電穩定與產品碳足跡都將日益惡化。過往早有多位工商大老出面呼籲政府重新考慮核能，但蔡政府始終不為所動；如今童子賢一席「能源再轉型」的大白話是否被賴政府採納，值得觀察。

不過，賴清德是智庫董事長，智庫董事是準經長，提出建言的是智庫副董事長，從這個脈絡看起來，似乎意味著520之後的不一樣。無論如何，對於新政府可能揭示的新能源政策，我們願意給予期待。