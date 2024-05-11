獨派在民進黨執政下步步進逼，明確表達對過去蔡英文執政頗有微言，全部情緒都爆發出來，而對於務實台獨工作者賴清德則係情有獨鍾，有所偏愛，賴清德這位務實台獨工作者果然贏得獨派歡欣，紛紛寄予厚望，並對520演說下指導棋，這些號稱台派的獨派實力，究竟對賴清德有多大的影響力？尚待觀察。但可以預見，賴清德想要走中間路線，想要穩定兩岸關係和平發展，在獨派指指點點下勢必難以實現開展，步步邁向兩岸危險邊緣，這些獨派完全不受美日外力所控，奉行「給我台獨、其餘免談」的鐵律。

獨派表示，我們要向賴清德總統當選人說，希望就職演說，除了要重申過去一年多倡議的四大堅持捍衛台灣主權，落實國家安全四大支柱外，希望賴就職演說能提到台灣的未來，一定要由全體台灣人民來決定。 賴清德就職演說要表達捍衛台灣主權的決心，要讓中國與世界國際看到捍衛台灣主權的決心。同時就職演說可以提到絕大多數民意希望以台灣名義加入，即將舉行的世界衛生大會與9月舉行聯合國大會。這中間包括台灣前途決議文及台獨黨綱的精華，要在如此外界關注的就職演說中提，是否有必要性？其所帶來的兩岸關係破壞和殺傷力不可小覷。

首先，獨派仍舊展現河洛沙文主義，台灣南社副社長蔣為文甚至提到，賴清德就職應該不要用中國話，就用台語與英語就好。就職演說的內容要和大家溝通，可以多種語言，但不適合放棄任何一種在台普遍通行的語言；其次，台灣陪審團協會創會會長鄭文龍表示，賴清德內閣是八成耳目一新，國防部長是文人部長也是非常好佈局。他就建議過蔡英文要用文人部長，卻被當成耳邊風。賴清德執政之後，台灣會越來越正常，前兩個元首都不正常，一個長跑中國大陸，一個都躲在總統府。足見獨派對蔡英文不夠硬、不聽話，有所不滿，認為蔡英文執政下躲在總統府不聽民意，想必對蔡英文任用老藍男自然也有所不滿，如今清一色的綠油油人事，獨派應當是滿意的，從獨派發自內心的表達可以知道它們有集體男性河洛沙文牢固的台灣共和國之台獨思想，對於中華民國的否定不言可喻。

再者，獨派對台灣現今的去中國化與去中華化的進度顯然不滿，台灣社社長李川信表示竹科工程師等都比較支持中國所說的文化意識，這些文化統戰對台灣非常不利。應該要透過科技部、教育部、文化部等預防統戰，中國經常拿台灣是中國一部分來說明，這不符合歷史與國際法，而大部分學生認知都來自於教科書，新任教育部長應該要誠實面對此狀況。足見台灣應當立刻進行徹底的文化台獨。

從獨派誠實的表達看來，他們念茲在茲如何讓台灣國家正常化，把中華民國除掉，建立起屬於台灣人的台灣共和國，不計代價，不顧成本，不管風險，無視於外國的警語及中國大陸的強烈反彈，這股執著的怨念是否會困住賴蕭執政？成為民進黨自身束縛的伏地魔，就看賴蕭有無魄力與其切割？眼下特赦陳水扁的要求及對520內容的呼籲，就看賴買不買帳；獨派挺賴不挺蔡，這有內心情結的偏愛，但賴520演說內容受到獨派的牽制，勢必難以突破，兩岸關係的緊張也是必然的。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）