自4月中旬經濟部長確認由郭智輝出任以來，這位來自民間企業的準經長即風塵僕僕走訪各產業，以了解台灣缺水、缺電等問題，並前往新竹縣與竹科廠商交流、聽取台灣離岸風電產業協會的訴求，其積極任事，值得期待。

然而，經濟部的業務包山包海，抗旱防洪是經濟部的業務，穩定電力供應也是，此外，產業發展、國際貿易、兩岸經貿、智慧財產權、國家標準、商品檢驗以及協助中小企業，項項重要，也都是日後郭部長的重點工作。

非核政策 亟待扭轉

根據經濟部的統計，李國鼎於1965～1969年經濟部長任內，平均一年所接見的中外賓客逾1千人，閱讀公文超過6千件，主持或參加的會議有300場，演講也多達50到80次，其忙碌可想而知。而之所以這麼忙，主因李國鼎凡事前瞻創新，不守成刻板，也正是如此，他後來於政務委員任內推動設立的台積電，如今已成為支撐台灣經濟的重要基石。

李國鼎在台灣經濟發展的關鍵時刻，做出正確的決定，這個決定提升了台灣今天的競爭力，改變了台灣，一位部長的重要，於此可知。再如20年前只要颱風一來，基隆河即氾濫成災，長期以來難以改善，2000年底時任經濟部長林信義批准「員山子分洪方案」，完工啟用後，淹水已成歷史，這同樣是在關鍵時刻做出正確的選擇，提升了人民的福祉，促進了經濟發展。

如今台灣經濟也處於關鍵時刻，包括缺電、缺水、兩岸經貿及產業發展失衡等四大問題，這些問題影響深遠，若不以前瞻的眼光，以政策加以扭轉，則台灣經濟堪憂，我們有以下四點看法：

第一、供電不穩已成常態，非核家園宜改弦易轍：2016年民進黨政府提出能源轉型路徑規畫，目標是2025年讓核電走入歷史，讓再生能源發電量占比提升至20%，莫說如今再生能源發電量僅11%，遠落後於目標，再者，太陽光電的容量因數僅14%，離岸風電也只有37%，與基載電力的核能、燃煤電廠90%、85%相去甚遠，隨著核能此一基載電力消失，明年跳電、缺電的風險勢將升高，這是顯而易見的事實。近來有識之士皆建議讓核電延役，準總統賴清德日前對工總力爭核電一事也表示重視。試想，電力一旦不穩，還有誰敢繼續投資台灣，在這個關鍵時刻，為穩定供電，非核家園非改弦易轍不可。

第二、百年大旱已成常態，水資源開發宜有決斷力：台灣一年降雨量有60%流到大海，25%被蒸發，若能夠把5～10月豐水期所降下的雨水留住，次年春季就不至於缺水。經濟部曾有兩個方案，一是曾文水庫越域引水，一是高屏大湖，估計兩方案完成後，南部供水可大獲改善。可惜兩方案皆在抗爭之後半途而廢，面對百年大旱已成常態的此刻，宜重新思考，排除萬難加以推動。

兩岸經貿 傳遞善意

第三、兩岸經貿傳遞善意，化解ECFA中止危機：兩岸ECFA早收清單實施至今13年，已讓我方享有101億美元的關稅減免，對我方經濟利益甚大。遺憾的是，隨著兩岸關係緊張，去年陸方認定我長期禁止2400項物品自大陸輸入已構成貿易壁壘，並挑出若干項目中止優惠關稅。就事論事，我方長期禁止2400項大陸物品進口，確實不符WTO最惠國待遇，宜主動檢討，適時放寬，為兩岸交流遞出橄欖枝，化解ECFA中止危機。

第四、資源過度向半導體業傾斜，宜關照傳統產業：台灣前年製造業3.2兆的固定投資，其中近7成投入半導體業為主的電子零組件業，過去十年台灣出口成長40%看似不錯，惟不含半導體的出口只成長8%，傳統產業難以擴張，於此可知。聯合國統計顯示，2022年日、韓半導體出口占比僅4.5%、16.5%，台灣竟高達38.4%，資源向半導體業傾斜，產業結構如此失衡，長此以往實非國家之福。

綜上可知，台灣此刻所面臨的重大經濟問題，多屬經濟部的執掌業務，我們期許準經長郭智輝在這個歷史關鍵時刻，以前瞻的思維做出正確的選擇，如此非僅能達成內閣交予「確保不會缺電」的使命，也必然可以讓兩岸貿易、傳統產業重返成長的軌道。