準總統賴清德參訪嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心），肯定台灣「全球無人機就緒指數」排名全球第3，顯見台灣具備各項優勢。亞創中心4月底參加美國無人載具及自駕系統產業鏈展（Xponential 2024），爭取與美國深入合作的機會。無人機是21世紀先進科技產業的核心，中美科技角逐愈演愈烈當下，台灣無人機產業如何找出自己的優勢，值得深思。

無人機經濟前景強勁

2030年全球無人機產值上看550億美元，無人機的研發與應用近年來備受資本青睞，全球各大電商、零售商、物流巨頭均有布局。美國電商Amazon、無人機科技企業Zipline、網路外賣訂餐平台DoorDash、Google旗下的無人機公司Wing、零售商Walmart等，都開設了無人機配送服務。

儘管無人機所帶來的經濟前景強勁，但美國聯邦航空總署（FAA）發布的安全隱私相關法規，將推遲商業無人機在美國市場的大規模運用。FAA稱無人機融入美國領空，需經歷「漸進」的步驟。

相較於民用領域，美國政府更為關注的是軍事領域的研發和應用。但依據Bloomberg的報導，與軍方合作並沒有那麼容易。2023年底美國國防部副部長希克斯走訪矽谷，一些高科技公司一度對與軍方合作期望很高，但至今仍然等不到訂單。Bloomberg稱，美國國防部多年來試圖解決這個問題，但收效甚微。

大陸低空經濟發展迅速，根據中國民用航空局公布的數據，民用無人機註冊數量已達120萬架，2029年將倍增達到278萬架，無人機行業正成為新藍海，業務涉及物品配送、載人旅遊、農業運用、災害搜救等多個領域。深圳星河World商場天台，無人機可以在3到5分鐘內完成外賣配送；山東青島農民使用無人機播種撒肥，管理農田；廣東珠海長隆海洋王國、北京古北水鎮等多個主題公園裡，無人機表演已司空見慣。

大陸首條常態化無人機急救送血航線，2021年3月在浙江省投入使用；甘肅積石山縣去年12月發生6.2級地震，救災型無人機飛抵受災地區上空，即時回傳現場畫面幫助救援；今年2月全球首條跨海跨城的電動「空中的士」首飛，從深圳到珠海僅需20分鐘。2023年大陸低空經濟規模超過5千億人民幣，2030年可望達2兆人民幣。隨著低空經濟領域技術的發展，從航空新材料、通航整機，到臨空經濟、低空運營，產業鏈上下游雛形已現。相關領域企業總數逾5.7萬家。

中美兩強間創造機會

大陸對低空經濟的成長動能與可能帶動的就業機會，極為重視。2021年將低空經濟寫入國家計畫《國家綜合立體交通網規畫綱要》；2023年12月中共中央經濟工作會議將低空經濟視為大陸戰略性新興產業之一。今年初大陸《無人機管理規定》生效，以規範飛行並促進無人機商業運營；3月工信部等四部門發文提出，到2030年要讓通用航空裝備全面融入民眾生產生活各領域。大陸各地已陸續設立低空經濟相關產業基金，蘇州今年以來簽約低空經濟項目251個，計畫總投資超過730億元人民幣。

亞創中心5月將舉行產業大型論壇，10月偕同相關供應鏈廠商在AIoT展打造「壯台灣（DRONE Taiwan）」專區，希望連結國際訂單與國內產能，發展台灣無人機產業。台灣發展無人機產業應有自己的優勢，資通訊產業實力雄厚，電子硬體相關設備及零組件供應鏈已臻成熟。不過，市場規模是新技術市場化的重要條件，發展無人機產業不能只求在軍用領域分一杯羹，而忽略大陸龐大的民用市場。

台灣高科技製造能力先進，但經濟規模太小，夾在兩大經濟體中間，需預留空間，同時面對來自美國和大陸的交流合作機會，才能創造永續發展最大的機會，這需要智慧。