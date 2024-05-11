蔡英文若特赦陳水扁，現階段看似替賴清德解決燙手山芋，但若考量現實的法理原則及後續政治效應，蔡英文於卸任前獻上的「臨去秋波」，對賴清德而言，恐怕不是祝福，而是揮之不去的詛咒。

扁案繁如牛毛，大抵可分8大案，其中4案已定讞，另外4案暫時處於停審狀態。然而，依《赦免法》有關特赦的規定，是指「受罪刑宣告之人經特赦者，免除其刑之執行」。反過來說，未定讞之罪並無法赦免，即使扁獲特赦，依然是有4案在身。

或許民進黨正盤算著，只要特赦令一下就能「頭過身也過」，反正維持停審狀態不就得了？不幸的是，近來賴清德正巧替自家設下超完美道德標準，這將讓扁「頭過身不過」。

去年賴清德在台南競總成立大會說，他將打擊黑金，組清廉政府，贏回人民信任。選後，他向新科立委耳提面命清廉的重要，強調「我們再怎麼不肖，都不能讓這塊招牌蒙塵。」依此標準，蔡英文赦扁後，社會就該追問賴清德：「阿扁那4案，你審還是不審？」

當然，賴清德當總統後大可「二赦」阿扁，但前提是停審的案子必須了結。否則，以他自己畫出的道德尺標來看，對貪贓枉法視而不見，是偽善護短而非打擊黑金；以政治壓抑司法伸張，是腐敗而非清廉。

不可諱言的是，蔡英文從下達赦免令的那刻起，她的黨內地位就不會只是前總統，而是晉升「救扁教母」，政治紅利吃乾抹淨，但懸而未決的4案卻像「屎尾」，無論賴清德擦或不擦皆動輒得咎。處理它，形同對扁唱反調；不處理，就是坐實「讓民進黨招牌蒙塵的不肖者」。這道二選一的難題，堪稱是蔡英文留給賴清德最細思極恐的難題。