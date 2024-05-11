歷史上有些革命不需動刀動槍，沒有流血及人頭落地，卻改變人類思想及認知，讓整個人類文明往前大躍進，如文藝復興運動、達爾文提出進化論、哥白尼提出天體運行論。但如果是圖生存的革命，通常會艱辛無比，流血流汗不算，不知多少人頭落地，例如法國大革命、俄羅斯的農民起義，中國歷史從陳勝、吳廣起，幾乎就是一部革命史。

目前的台灣，就如同汪洋裡的一條破船，掌舵的船長不知目標，表面上要向著太陽前進，但太陽早晚方向不同，又常常烏雲蔽日，只好在原地打轉；而船上的乘員雖然都知道想要活下去，大家要齊心齊力，但又都自以為高明，誰也不服誰，甚至認為船長應該換人做做看，天天吵成一團。在此情況下，同船之人除了從事重大的改革，無以圖存。

求生存第一要事是有廣泛的族群認同。族群認同與國家認同可以是兩回事，新加坡有華人、印度人、馬來人，各有各的文化及信仰，要尋根也無人阻擋，但在李光耀父子領導下，大家都認同自己是新加坡人。新加坡因而成為小而美的國家，國際上受到尊重且具有相當的影響力。此外如美國地大物博，廣納移民，在美國的盎格魯撒克遜人自認為美國人而非英國人，美國也因而成為強大國家。

奇怪的是，在台灣說自己是中國人或炎黃子孫，好像是講髒話，會被人譴責。馬英九去大陸參訪，藍營立委去交流，綠營及名嘴網軍照三餐罵，但同一批人卻又狂拜中國的媽祖及關公，還不覺得自己精神分裂，豈不怪哉？

國共有血海深仇，國民黨反中共還有道理，不知民進黨為何反中反到骨子裡？其實真正的原因是製造分裂與仇恨才能集氣騙選票，卻因此分裂及弱化了台灣。

求生存第二就是政府要掌握足夠資源，以照顧弱勢、育兒的父母親、靠學貸及打工求學的大學生、需要營養午餐的學童，更不要說鰥寡孤獨廢疾者。我國總稅收只占GDP的13.2%，比起日、韓、美及OECD國家的近20%，或北歐的40%以上，相去甚遠。

台灣稅制不公，早就是富人節稅的天堂，大企業包括財團法人、醫院董事長、總經理的汽車、司機、豪宅，甚至衣食住行，都可以打統編而由公司支付。一方面避稅，一方面累積營收，結果就是富者愈富、貧者愈貧，最富與最貧的20%，財富相差66.7倍，且日益擴大。無能的政府必須小心無產階級革命。

最後，求生存，政黨心中要有人民，可以競爭，但非將對手置之於死地。篡奪民進黨精神的蔡政府2016年執政後，由於在立院占多數，沒有通不過的法案、機構、人事、預算，倒行逆施罄竹難書。現在民進黨的賴清德當選總統，但立院淪為少數，所有的法案、人事、預算決定權，都操控於在野手裡，NCC委員、淪為東廠的監察委員都將更迭，若還是違逆民意提一些腦中只有意識形態的委員，小心預算被歸零。

在野可以通過電價凍漲，綠營說是行政權，在野乾脆就把《電業法》49條修掉，看你空有行政權的賴政府要如何？政治必須妥協，尊重民意，不是硬碰硬。

更可怕的是民眾不再相信司法，同樣情節，邱莉莉被判無罪，李全教卻要坐牢，法官可以自由心證判生判死。司法已死，媒體加上網軍由民進黨全面控制，說真話的中天新聞就被下架。至於教改及課綱一塌糊塗，違背學術倫理事件比比皆是，加上卡管案，台大的學術排名直直落。教育失敗，國家哪能不衰敗。

政黨惡鬥種下的因，造成社會分裂、國家弱化的果。如何求生存發展，要靠全民及當權者的大智慧了。

（作者為前衛生署長）