近期福建艦第一次出海測試，再度引起西方國家側目。從2012年9月中國第一艘航母遼寧艦成軍以至今，短短的12年走完了美國海軍百年航母的發展歷程，實屬不易。

對於中國的雄心壯志，美西方國家心中充滿了焦慮和警惕，眼見東方大國崛起，即將打破由美國所主導的世界格局和秩序，全方位展開對於中國的打壓，從貿易制裁、科技制裁直到金融制裁，一波高過一波。

航母建設不只是簡單的造船，其所涉及的科技是全面而整體性的，從電子、輪機、供電、武器、光學、材料、航空等無一不包，如果沒有健全的科技實力，根本無法完成航母建造。中國花了大錢到底是為了什麼？中國將如何使用這些超級平台？

海軍戰略的屬性

海軍戰略有四種屬性：第一，海軍戰略從屬於地緣政治。第二，海軍戰略屬性是相對、而非絕對的。第三，海軍戰略需要漫長時間的孕育與養成。第四，海軍戰略無法單獨存在，而必須從屬於國家戰略。

由於每個國家的地理位置都不相同，因此，其對海軍的需求和使用也不相同。馬漢（Alfred Thayer Mahan）的絕對海權論（The Influence of Sea Power upon History， 1660-1783）是寫給美國的；柯白（Julian Corbett）的有限海權論（Some Principles of Maritime Strategy）道出英國稱霸海洋的秘訣；卡斯特（Raoul Castex）則認為海軍戰略必須從屬於國家戰略（Théories Stratégiques）。相對於馬漢、柯白、卡斯特，中國版的「海權論」又是什麼呢？

可以看出來，每個國家的地理位置決定了其海軍戰略。例如美國是個孤立於歐亞大陸的「大陸型海島國家」，其對主流世界（歐亞大陸）的聯繫只能依賴海洋，除非美國自甘僅僅作為美洲區域強權，否則就必須以艦隊強勢介入，這是馬漢所告訴美國應做的事情。

然而，這種「絕對」的戰略思維並無法適應每個時代，現在的美國就遭遇了這個問題：中國崛起。特別是今日中國並非區域小咖，而是個超級強權，中國海軍發展正不斷的壓縮美國海軍的絕對性；過去所謂的「絕對」，在中國實力的擠壓之下，不得不變成了「相對」。

這種相對性表現在許多方面，最出名的就是「航行自由」。就在20多年前，西太平洋可說是美國的內海，如今只能搞航行自由補破網；而解放軍艦隊也「來而不往非禮也」，跑去阿拉斯加甚或美國西岸巡視。

「有來有往」的航行自由恰好說明海洋的相對性，海洋就像公路一樣，任何船隻都可以無害通過，不是任誰可以佔領的，所謂的制海權屬於某國艦隊存在的一方。海洋的相對性，使得艦隊必須經常性出海，才能獲得並維持交通線的控制權，否則控制權就可能拱手讓人。

海軍戰略的相對性還表現在戰爭之上。歷史上，極少數國家因為輸掉一場海戰就亡國，南宋末年的崖山海戰大概是個少數例子。相反的，絕大多數海戰都不具決定性，往往只是造成敵方艦隊與兵力耗損，最多改變國家的發展方向。法國艦隊輸掉了與英國競爭之後，並未因此亡國，只是把發展方向轉向歐陸。同理，二戰時期逼迫日本投降的是原子彈，而不是輸掉太平洋海戰。

這一切使我們相信，海軍文化的養成需要漫長的時間，使水手習於經常性出海、習於巨浪狂風、甚至習於戰敗。重要的是，艦隊要能隨時充滿鬥志、立即從戰敗中恢復過來。在與英國艦隊競爭中，法國艦隊受不了英國艦隊的長期封鎖，搞得每次出海都要打仗，氣餒、懦弱之餘，最終放棄海洋。

中國地理位置同時面對海洋與陸地，很明顯可以看出來，中國不可能放棄海洋的，而且以中國人堅忍不拔不屈不撓的民族性格，簡直太適應海洋的不確定性了。

航母任務之一：收回台灣

在古寧頭戰役中，解放軍不免輕視海洋，以為萬船齊發即可攻入金門；事實證明，跨越狹窄的金廈水域竟是如此艱難。戰略上與戰術上藐視國軍的結果，不但沒能收回金門，還導致9年後爆發不具決定性的「嘴炮型」金門炮戰。

11年後，大陸改弦易轍，不再以軍事武力作為統一手段，而從戰略上完成統一任務，這就是1979年1月1日葉劍英發布的第五次《告台灣同胞書》，自此展開和平統一的進程，乃至於今。

如前所述，經營海洋的過程是緩慢的，需要耐心和堅毅的精神。中國人符合適合發展海洋所需之精神，剩下來的，就看物質條件如何了。

以遼寧艦和山東艦為例，這兩艘常規動力航母完全就是為了未來的統一戰爭而建，一艘部署本島東北面，一艘部署東南面，其目的是為牽制美海軍雙航母。在許多狀況中，牽制戰往往比決戰更重要，因為牽制的目標是為遲滯與消耗美軍航母，使其無法投入到決戰戰場（兩棲登陸）。遼寧艦與山東艦能做到牽制，就已經達成任務了。

這兩艘航母看似嬴弱，遠不如美軍尼米茲航母；但在技術上有許多補救措施。例如部署大陸本土戰機、彈道飛彈、各種無人載台等火力支援、電戰船實施電磁干擾與制壓、航母編隊本身的火力等等，只要在家門口的戰鬥，都能得到全方位的支援；而美軍客場作戰，兵力分散有餘、集中困難，極易被解放軍分割圍殲。只要在作戰體系之內，再落後的武器也能得到強而有力的支援。

遼寧艦剛剛服役的時候，美西方國家的訕笑與輕視，掩蓋了中國發展航母的計畫。儘管解放軍把遼寧艦當作訓練艦，但別忘了，她也可以是一艘作戰軍艦。更多專家比較遼寧艦和美海軍尼米茲級航母，各種數據證實遼寧艦遠遜於美國航母；言下之意，未來如果美中航母真的在戰場中對陣，遼寧艦將不是對手。真是如此嗎？

無論在平時或在戰時，有一個名詞必然會介入兩軍心理：戰鬥意志。戰鬥意志是軍人必備的美德，任何軍隊都需要這種特質。在海軍裡面，戰鬥意志能增高制勝的概率。

以山東艦為例，這艘和遼寧艦同級的航母曾於2023年3月在南海訓練，之後逕赴西太平洋巡邏，接著長途奔襲到關島外海400公里附近，然後再回到鵝鑾鼻東南約120海浬，連續40天左右沒有靠港。山東號僅僅是1艘常規動力航母，其戰力令人吃驚。

其中最值得關注的是，山東號起降艦載機的頻率，比起美軍最先進的福特艦不遑多讓。根據大陸媒體報導，在17天當中，山東艦共出動了610多架次，平均每天出動36架次。而2022年福特級航母的首次作戰部署中，52天內出動了1250架次，平均每天僅出動24架次，出動效率還不如山東艦。

如今面對山東號非凡的起降頻率，1艘7萬噸的航母不弱於超過10萬噸的福特號，更大因素可能是山東號的作戰意志卻很強烈，能把戰力發揮到極致。不止是硬體因素，更多的是山東號的戰鬥意志。

難道福特號不能以現有的艦載機演練在單位時間內最大的起降次數？我們相信，福特艦的數字絕對優於山東艦。為何不如此做？最大因素可能是福特號戰鬥意志不夠強烈，以至於無法在競爭環境中發揮最大戰力，如果在真實戰場，戰鬥意志可能就是勝敗的主宰因素了。

航母任務之二：海洋絲路戰略

中國經營海洋是以海洋絲路戰略（Strategy on Belt）為基本思想，艦隊主要任務則是保障海上絲路利益。

從這個觀點來看，2008年底開始的亞丁灣護航任務的本質就很清楚了。除了執行聯合國決議打擊海盜、保護船隻安全之外，更深層的意義是探索並經營從大陸到歐洲的海上絲路，這是一條超過1400年的古老航線。

在亞歐絲路（南海航線）的基礎之上，沿著中國對外貿易路線展開東海航線規劃，至今已開通116條航線，達43個國家、131個港口。「一帶一路」戰略既已開展，就更殷切得到海軍所提供的航行安全支援，航母當然是首選。

以目前解放軍所擁有的3艘航母遼寧艦、山東艦、福建艦來看，前兩艘明顯針對台灣、且其載油量大概就是1個月左右，無法像核動力航母一樣全世界跑，自然不能指望這兩艦跑到更遠的地方。

但是，這兩艦卻可能嘗試走幾遍南海與東海航線，以增加航行經驗、熟悉航路，為日後的核動力航母提供經驗。

至於福建艦，到現在為止官方尚未公布滿載噸位、動力和電力系統。從外觀來看，福建艦空載時艦艏吃水為11公尺，而美軍福特艦吃水12公尺；如果福建艦滿載，排水量豈不可能超過福特艦？

還有，福建艦一共裝置了32個相位陣列雷達陣面，再加上電磁彈射攔阻系統，全都是用電大戶，對於電力消耗肯定巨大；如果福建艦和英國航母一樣採用綜合全電推動系統，所需電力更多，電從哪裡來？

在動力方面，如果福建艦和山東艦一樣採用燃燒重油常規蒸汽輪機，許多功能都將會受到限制，包括航程。從艦橋結構來看，沒有巨大煙囪，看起來實在不像燃油蒸汽輪機，反而像是燃氣輪機。

在沒搞清楚之前，我們只能說，福建艦功能遠優於前兩艦，而且能執行更多的任務。近的可以協同前兩艘航母作戰，遠的可以保障絲路航線安全，並提前組建藍水海軍。

結論

中國絕對需要航母，主要目的就是為收回台灣、以及保障海上絲路安全，這是中國版的「海權論」。

當然，中國擴張海權必然會和美國甚或歐洲「中等強國」海軍產生競合，基於海洋的「相對性」，將逐漸改變現行國際規則與秩序，美西方國家若不即時改變舊有的冷戰思維，就只能眼睜睜的看見中國崛起！

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※