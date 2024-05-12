五二○在即，新政府人事基本佈置完成。最令台灣內外注目的將是賴清德政府的兩岸政策及其所激盪出的後續效果。自去年底大選進行中，蔡政府即以《反滲透法》拘捕、聲押與起訴一些去大陸參加活動的里長與民眾，恫嚇台灣人民，打壓兩岸交流的意圖，昭然若揭。

從具體的案例來看，《反滲透法》有以不確定或模糊的法律概念縱容政府濫用公權力的高度嫌疑，馬英九二度訪陸返台之後呼籲修改。對此，賴清德已於4月17日與4月24日公開回應表示，「《反滲透法》相關法令是防止境外勢力惡意滲透，沒有阻礙任何交流」，修法主張「不只會傷害台灣，更會對區域的穩定及和平產生影響。」

賴清德說得義正詞嚴，好像難以駁斥。然而，就在4月23日國民黨立委徐巧芯今、發言人楊智伃、智庫副執行長凌濤、台北市議員柳采葳共同召開記者會，拿出廠商報價單等具體憑證，揭露鄭麗君的丈夫沈學榮為台灣居磁公司負責人，利用子公司東莞方策公司作為白手套，銷售其產品到大陸，西進大陸「賺紅錢」，迄今未止。

鄭麗君隨即澄清表示，過去她已說明，先生與她2010年結婚後，不曾再到大陸，2012年她擔任立委後，先生在大陸也沒有產業投資及擔當任何公司之管理職。但始終迴避台灣居磁公司與大陸東莞方策公司的母子關係與彼此有商務資金往來的事實。若有自己完全掌控的子公司，難道不是投資嗎？沒在大陸擔任管理職只是意圖隱藏真相，轉移焦點，糊弄台灣人民罷了。

此外，童子賢與郭智輝在大陸皆有鉅額投資，與大陸有深度連結的利益關係，一個幾乎要當上行政院長，一個即將出任經濟部長。顯然與大陸有深度利益連結者，應不必然有國安問題。

許多台獨或有台獨傾向分子在大陸做生意賺錢，這早已不是秘密，鄭麗君、童子賢等人只是被舉出的極少數例子，尚有其餘挖不勝挖。是這些能力高強、資源充足、人脈廣闊、在大陸有重大利益之人，還是實力極為單薄、偶爾赴大陸參加透明公開活動的基層里長比較有能力或可能危害國安？粗暴地濫用公權力對待里長與民眾，以司法羅織罪名，羈押瞎整，難道鄭麗君這等事實俱在的國安漏洞不該被羈押，查得更徹底嗎？這樣惡劣且不公道的《反滲透法》難道不應該修改歸正嗎？

這些台獨或有台獨傾向分子政治上反中，經濟上親共，妄想冶冰炭於一爐，兩面投機取利，矛盾統一，根本就是學習中共辯證法的超級投機客，這難道不是民主社會的大毒草，最傷害台灣之最大的國安漏洞嗎？端著中國人的鍋子，吃香喝辣，吃飽喝足，卻要砸中國人的鍋，事實一再證明，那不也是自己的鍋嗎？一再地在政治上破壞兩岸人民的交流與感情是什麼道理與心態？這樣行險投機的兩面人作風能搞好台灣的經濟與兩岸關係嗎？

鄭麗君家族企業要以隱密的手法留在大陸市場，童子賢與郭智輝必須在大陸投資設廠，只能說明了一項事實，即台灣許多台獨或有台獨傾向的企業主若要正常發展企業，還是脫離不了大陸市場。

既然如此，經濟是受政治引導制約的，賴清德應該清楚認知到，如果政治戰略不根據事實基本面，一味地主觀片面扭曲客觀事實，人之為道，以為得計，最終必遠人，走到反面，傷害自己人的實質利益，產生自己最不願吞嚐的苦果。兩岸好好交流，正當正派，不要心存邪念，入人於罪，方為上策！

（作者為政大國發所博士）

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