個人有多篇文章解釋，不但台灣無法在2050年達到淨零碳排，全球都不可能達成。本文將討論在5年後，當全球認清2030年階段性目標必將很難看的跳票，並放棄2050年淨零目標後，全球及台灣應如何調整減碳目標。

在討論新的減碳目標時，宜先回顧人類為何訂定極為激進的2050年淨零時程。說白了減碳是為了抗暖，懼怕氣候變遷帶來的災難是人類如此瘋狂推動能源轉型的根本原因。可嘆一般人對氣候與能源都有極大的盲點。

對氣候的盲點在於分不清氣象與氣候。颳風下雨，乾旱洪災等人人均可感受到的每日天氣變化是氣象（Weather）。氣候（Climate）是統計學，是氣象數據的統計，氣候數據是否有「趨勢」，是否有「變化」，至少要看30年的統計。一般不了解統計，對統計資料也毫無興趣，將氣象誤會為氣候，自我驚嚇。

對能源的盲點也是不了解「能源轉型」時間極為漫長。誤以為能源轉型像換手機，每年都可汰舊換新。但人類以往的能源轉型時間都以兩個世代（60年）計。能源轉型時程緩慢的主要原因在於能源基礎建設投資極為龐大，使用及折舊年限漫長。目前全球主要能源相關基礎建設如煤礦、油氣井、液化天然氣設備、能源進出港口、發電廠、輸配電系統、煉油廠、油氣管線等資產共計20兆美元，未使用至經濟年限無法回本，能源不可能快速轉型，能源轉型時間漫長其來有自。

如果2050年淨零排放無望，人類下一步要怎麼辦是每個人的疑問。個人沒有答案，但有一些建議。

個人沒有答案原因也很簡單，個人不知道2100年的世界會進步到何種程度。為何提到2100年？要先給全球未來減碳的可能走向做一預測。個人認為全球在2030年前就會放棄2050年淨零排放目標。因為原定2030年全球碳排要較2020年減少40%的階段性目標會很慘烈的收場，不得不放棄2050年淨零排放的目標。

全球下一個淨零碳排的目標會設在何年呢？個人大膽預測會設在2060年，但個人也大膽預測2040年前又會再度放棄，改為2070年。這種老戲碼會每10年上演一次。人類會一路跌跌撞撞，浪費天文數字減碳但一路失敗，並不肯吸取教訓，這是全體人類被「激進減碳」思維綁架的悲哀。

個人建議一步到位將淨零碳排放目標定在2100年，這一建議也有所本。個人只是回歸巴黎協議的原始目標：控制2100年溫度升不超過2度。很多人並不清楚設定2050年淨零排放排放的原因是控制2100年溫升為1.5度。這並非巴黎協議的原始目標，大家也不要以為2100年淨零排放很簡單。諾貝爾經濟獎得主，氣候經濟學之父耶魯大學諾爾豪斯教授就認為人類無法控制溫升為2度，換句話說，即使2100年淨零排放也是千難萬難。

明年是2025年，離2100年仍有75年，由2025年回溯75年是1950年，二戰剛結束5年。當時一般家庭的唯一「電器用品」就是電燈，現在一般家庭中的電器用品不知凡幾，50年前大家聽過電腦嗎？有幾個家庭有電話？今天資通訊科技發達程度75年前的人可以想像嗎？

2100年同樣距今75年，當今人類同樣無法想像75年後的減碳科技。名科學家戴森曾建議以基因工程改造植物，使其進行光合作用時較目前植物吸收千倍二氧化碳，今天聽來有如天方夜譚，但何人可以斷言絕不可能？未來減碳科技發展絕對出乎現代人的想像。

將淨零碳排時程由2050年推遲50年為2100年的結果是在2100年時的全球溫升將由1.5度變成2度。老實說個人不認為增加0.5度將會為世界帶來什麼不可承受的災難。曾任美國能源部副部長及加州理工學院副校長的著名科學家庫寧於《暖化尚無定論》一書有詳細說明。

如果庫寧等人錯了，世界會「毀滅」嗎？本人曾介紹的「氣候工程」就是人類的「保單」。相較瘋狂減碳，只要花極低的經費在大氣平流層釋放1%人類目前在對流層釋放之二氧化硫，多反射1%的陽光，全球就會降溫1度，此一現象已由火山爆發證明可行。

台灣應如何因應目前全球減碳壓力？以歐盟碳關稅而言，台灣應觀察競爭對手如何應對，對其影響如何，並盤點國內真正受影響之廠商，予以個別協助，絕對強過無頭蒼蠅似的以激進手段進行全社會減碳。對RE100之要求，台電何不考慮釋出水力發電之綠電給真正受影響的廠商？

台灣也應對國際放棄2050淨零目標的可能性先行部署，台灣應以成本效益分析排定減碳手段順序，並應採行「無悔政策」，避免陷入不可收拾的情境，如再生能源裝置超過尖峰用電需求即為一例。反之，放棄非核家園政策，恢復使用核電就是功能卓著，最明顯的無悔政策。放棄瘋狂減碳政策，將部分省下之經費加強減碳科技研發亦可列為無悔政策。

目前全球推動2050年淨零排放必不可行，是將對全球經濟造成巨大災難的死胡同。台灣單單因為錯誤推動風電產業已鎖定一兆元的損失，強推不可行的淨零目標而鎖定的經濟災難不敢想像。

個人希望5年後，當全球放棄2050年淨零目標之際，有人記得之前有人已做此預言，並認真考慮本人的建議。

（作者為台灣能源部落格版主、前吉興工程顧問公司董事長）

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