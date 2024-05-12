在野黨是否參加520總統副總統就職典禮，具重大象徵意義，更是未來朝野關係重要指標。國民黨立法院黨團決定集體缺席，就職典禮與晚宴都不出席，台北市長蔣萬安也以市政行程為理由表態不參加，黨主席朱立倫說未收到邀請函，整體而言藍營傾向不參加，只有台中市長盧秀燕獨樹一幟決定參加。民眾黨與民進黨關係尷尬，但柯文哲不會缺席。

藍綠惡鬥 阻礙台灣的進步

政黨激烈競爭、相互杯葛都可以理解，但杯葛520就職典禮並不適當。過去幾屆總統副總統就職大典，藍綠相互杯葛，出於兩黨對國家認同的分歧，陳水扁時代民進黨並不認同中華民國，拒向國旗致敬、拒絕唱國歌，國民黨杯葛「剛好而已」。馬英九時代民進黨依然不認同中華民國，因而杯葛總統副總統就職典禮與所有國家慶典，實在讓人失望。

進入蔡英文時代，民進黨對中華民國的態度出現微妙變化，自稱「中華民國台灣」，並接受《中華民國憲法》與相關國家符號。當然，「中華民國台灣」是一種概念的偷渡，台獨依然是民進黨的神主牌。但不能否定兩個事實：中華民國國旗、國歌等符號已經不是問題。近年國家慶典，媒體不再關注總統、副總統與行政院長是否張口唱國歌，已可見一斑，這有利於台灣內部的團結。

第二，賴清德自稱「務實台獨工作者」，但他當選後已多次承諾，不會改變由《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》所構成的「現狀」，換言之，中華民國憲法、國號、國旗、國歌都會繼續存在，台灣與大陸的憲政關係也不會改變。

「台獨」其實是一個非常複雜，而且歷經變遷的概念，早期「台獨」的意涵單純，就是推翻中國民國，「建立台灣成為一個新而獨立的國家」。民進黨在台獨的目標下成立，但經過將近50年的發展，早已放棄推翻中華民國的目標，法理台獨也可望不可及。

民進黨2000年、2016年兩度執政8年，執政經驗與人才累積16年，即將繼續執政最少4年，最新民調民意支持度32.9%，遠高於國民、民眾兩在野黨。在綠藍白三角督結構下，民進黨不無長期執政的可能，賴清德完全沒有必要師法陳水扁走台獨險棋，而會在兩岸關係上求穩。

但大陸不信任民進黨，2016年蔡英文就職演說，大陸失望但未絕望，乃以「未完成的答卷」定位，對民共「相向而行」寄予厚望。可惜事與願違，蔡英文執政8年後，「現狀」雖然維繫不變，但兩岸官方與民間交流全面中斷、民間相互仇視、台海兵凶戰危，加上中美激烈競爭，台灣成為美國遏制中國的王牌，迫使大陸反獨促統聲聲急，台灣處境愈來愈危險。

大是大非 莫為反對而反對

所幸大陸領導階層依然冷靜，習近平、王滬寧先後釋放善意，希望兩岸交流能夠恢復，賴清德也正面回應大陸的善意，呼籲兩岸執政黨展開良性對話。務實而言，兩岸執政黨交往還需要累積更多互信，但2軌或2.5軌互動的恢復並不困難，加上兩岸民間交流的門若能打開，兩岸關係就可以改善，台海和平就有機會恢復。

但令人憂心的是，長期以來藍綠陷於惡鬥，國民黨執政，民進黨以堅壁清野方式反對；民進黨執政，國民黨也以同樣方式回敬，藍綠惡鬥造成台灣「為反對而反對」的政治文化，不但阻礙國家的進步，更危險的是，撕裂的台灣如何面對大陸武統的壓力？一個分裂的台灣，只會讓台灣失去談判的籌碼，接受「被統一」的命運。

賴清德承諾維繫中華民國憲政體制不變，藍綠兩黨既然在國家認同問題上擁有一定程度的共識，就不需要複製過去「堅壁清野」的抗爭策略，能夠團結一致處理兩岸問題，為台灣生存發展與終局命運創造最有利的條件。

希望國民黨基於大是大非，重新考慮參加520就職典禮。賴清德團隊也要以國家團結為重，創造條件讓國民黨願意轉圜，以重塑台灣政治文化，朝野同心壯大台灣，為兩岸終局做最好的準備。國民黨若堅持杯葛，將成為歷史的罪人。