從俄烏戰爭到以巴衝突，美國始終處風口浪尖。4月24日，拜登簽署《2024年國家安全緊急補充撥款法案》，提供台灣在內的印太地區20億美元「外國軍事融資」，並編列19億美元供軍援台灣。此舉凸顯台灣在美國戰略布局中的重要性。

筆者猶記前年8月，時任美國眾院議長裴洛西「臨時起意」訪台，引發台海緊張；美國前國安顧問歐布萊恩更戲言要台灣人「人手一把AK47」；加上近年諸多「友台」之法案，凡此種種，是關心台灣，還是為彼等自身利益，將台灣地區的中華民國作為牽制大陸的籌碼，其心不無可議之處？

一、台灣應拒絕捲入大國博弈漩渦：

韓戰結束後緊接著一江山淪陷及大陳島撤退，1954年美國與中華民國簽訂《中美共同防禦條約》協防台澎，使台灣得以休養生息，並得於823炮戰化險為夷。

1979年美方宣布與我國斷交，並將《中美共同防禦條約》廢止及撤軍，《台灣關係法》（TRA）同時生效，表明美國將有償提供台灣必要防禦性武器云云。

1979年前的美援值得吾人銘記在心，但中華民國無需也不必走回頭路。筆者認為，1979年與美斷交解約恰逢其時；斷交後，台灣歷經解嚴及終止動員戡亂，各方面反而長足發展，現已為成熟的民主社會，有能力自主維護國安；台美關係於TRA之框架下足矣，無須給予台灣更多之「關心」，而致治絲益棼。而大陸改革開放後，成為世界第二大經濟體，美國因「修昔底德陷阱」欲防堵在大陸地區的中共時，勿牽連台灣，台灣人民嚮往和平，而非捲入美中糾結（更不用說軍事對抗）。

2024年國防預算創歷年新高，逾6千億台幣（GDP占比約2.5%）。國防雖屬必要，但無節制增加軍事支出將排擠攸關民生福祉的支出（例如：相較於國防占總預算15%，社區及環境保護占1%）。軍事開支（包括依TRA向美武器採購）已如此龐大，還接受美援並稱謝，著實無法理解。

據悉，美國可能通過「國防授權法」，將武器製造授權台灣，看似友好且可迎來商機，然而，台灣顯然不值得為軍工捨棄和平及犧牲年輕世代生命。法國總統馬克宏警告：「歐盟恐會死去（EU could die）」，若歐盟不能實現「戰略自主」，恐淪為美國附庸（vassal）等語，值得借鏡。日本前首相安倍言「台灣有事，日本有事」，但是多數日本人民表示反對；新加坡準總理黃循財更直言「台灣與烏克蘭不同，絕大多數國家奉行一中政策」。

二、婉拒美國軍援，戰爭沒有贏家，追求兩岸和平共處、良制一國：

朝野眼見美方有意無意將台灣推向戰爭邊緣，竟隻字未提醒國人，令人困惑！身為革命抗戰功勳子女，筆者深知戰火無情，而視和平為畢生志業，不願親睹家庭因戰爭而妻離子散。「惟仁者以大事小，智者以小事大」，面對兩岸關係，國人期待準總統賴先生當以政治智慧兌現其「維持兩岸穩定和平」之承諾（並放棄禍國殃民的台獨主張），避免將台灣推向戰爭邊緣。（勿忘仍在進行式中的烏克蘭進退失據之困境）

《經濟學人》指出，台灣是全球最危險的地區。筆者採不同意見認為，既然兩岸各自的憲法均明文曉諭「國家統一」之使命，則兩岸同屬一中，同為中華民族，自應堅持和平，拒絕戰爭。

值得一提的是，5月9日適逢歐洲日，筆者和歐洲學校學生交流，談及歐洲日起源。1950年5月9日，法國外長舒曼與西德總理阿德諾通電話，協議建立歐洲煤鋼共同市場，為歐盟奠基迄今。如果身為世仇的德、法都能化干戈為犁鋤，兩岸何嘗不能找到共存共榮之道，加速實現「良制一國」之目標。（作者為革命抗戰功勳子女、海基會首任秘書長、良制一國信仰者）